Ela se descobriu na gastronomia

Circuito

Quando criança, Gláucia Sasso Ribeiro não se imaginava arquiteta, artista plástica, gerente de uma loja de móveis de escritório ou dona de uma confecção de roupas. Mas ela foi tudo isso antes de se descobrir confeiteira, no final de 2015. Hoje a paulista é proprietária de um atelier de tortas, bolos e doces finos, cuja marca registrada é a exclusividade dos produtos.

Gláu Ribeiro, como assina suas produções, chegou a estudar arquitetura na Universidade Paulista (Unip), mas deixou o curso no último ano, porque detestava a ideia de ter que trabalhar sozinha. Na época, a internet e os computadores não eram tão populares, e ela teria de projetar em pranchetas, uma atividade solitária.

Ao trancar a matrícula, ela decidiu trabalhar com artes plásticas. Atuou como marchand e gerenciou uma galeria de arte em São Paulo. Em 2003, a convite de um amigo, se tornou líder de uma equipe de vendas numa loja de móveis de escritório. Ela lembra que o cargo envolvida muita responsabilidade e pressão, já que mexia com projetos grandes, que chegavam à casa dos milhões de reais.

Foi num passeio pelas areias das praias de Juqueí e Camburi, em 2009, que Gláu conheceu Betão Silveira, com quem se casou. Ao se mudar para a nova casa, em Mogi, o cunhado de Beto que já tinha sido proprietário de uma confecção, a incentivou a seguir o mesmo caminho.

Comandada por Gláu, a marca de roupas femininas ‘Dona Maria’ ficava em Mogi, e havia dua lojas em São Paulo, onde estava seu público-alvo. Ela cuidava pessoalmente dos desenhos e estilo das peças, do corte e da costura, das estampas e dos eventos que realizava no Rio de Janeiro. No entanto, no final de 2015, o movimento diminuiu muito e as atividades foram encerradas.

O dito popular já prevê que ‘há males que vem para o bem’, e foi exatamente o que aconteceu com Gláu. Rapidamente ela optou por empreender em outra área, a gastronomia, já que tinha aprendido a cozinhar aos 20 anos, assistindo a programas de televisão, e se lembrava que era boa com tortas.

A paulista começou fazendo tortas salgadas e doces. Em pouco tempo ela já estava assando bolos simples, preparando quiches, pães e aperitivos. Enxergando o potencial do negócio, Gláu decidiu fazer bolos recheados, para festas e aniversários.

O primeiro bolo complexo que fez foi o Baba de Moça com Brigadeiro de Nozes. Segundo ela, a decoração ficou apavorante, o que a motivou a estudar o assunto. Foi na capital que aprendeu as técnicas necessárias, em aulas particulares com a Receitaria Escola Gourmet.









Mesmo tendo se especializado com os bolos, a mãe de Gláu sempre falava para ela confeccionar doces finos, para casamentos. Conselho de mãe é coisa séria, e deve ser considerado. De tanto que Dona Bete falou, a filha decidiu estudar o assunto. Deu certo: hoje os doces finos são o carro-chefe do Atelier de Gláu. O cardápio da confeiteira tem opções clássicas, como o camafeu de nozes, o quindim e a trufa, mas também possui inúmeras receitas diferentes, exclusivas dela.

Sozinha, além das tortas e bolos, Gláu consegue confeccionar mil doces por semana, e para encomendas maiores conta com a ajuda de um funcionário freelancer. Por enquanto, toda a operação é feita na casa de Gláu, em Mogi, mas a tendência é que ela abra uma cozinha em São Paulo, pois a maior parte dos clientes vem de lá, indicados por assessorias de eventos.

Valorizando a qualidade dos quitutes, a doceira nunca parou de estudar, e está sempre se atualizando. Nas últimas semanas ela renovou o cardápio de doces finos, e para os próximos dias está programado o lançamento do cardápio para o Natal 2017. Apreciadora de boa gastronomia, no tempo livre Gláu adora sair para comer ou preparar algo em casa com o marido, as famílias e as amigas.

CURTO-CIRCUITO

Viver em Mogi é… estar na Ayrton Senna toda semana.

O melhor da Cidade é… ainda poder viver numa casa, longe dos condomínios, sem medo.

E o pior? Os preços dos aluguéis comerciais, que são insanos.

Sinto saudade… do meu pai.

Encontro paz de espírito… vendo o mar.

Pra ver e ser visto… já fui melhor nisso, rsrs. Hoje prefiro reuniões intimistas.





Meu prato preferido é… tenho vários. Sushi, Filé com molho de Vinho Tinto, Feijoada, Arroz Negro com Frutos do Mar, meu Brownie com sorvete, meu Quindim, meu Bolo Cítrico, minhas Uvas Glaçadas, meu Bolo Baba de Moça com Brigadeiro de Nozes….

Livro de cabeceira… no último ano só li sobre confeitaria.

Peça campeã de uso do meu guarda-roupa? Duas, um jeans flare bem destruído e um vestido tipo kaftan longo com estampa da Brigitte Bardot.

O que não tem preço? Receber elogio pelos meus doces. Muitos me emocionam.

Uma boa pedida é… uma viagem pra praia.

É proibido… não gosto de proibições, mas creme com essência de baunilha é o fim.

A melhor festa é… as que tem meus doces na mesa, claro!

Convite irrecusável… me chama pra comer (bem) que eu vou!

O que tem 1001 utilidades? Bicarbonato de sódio.

Meu sonho de consumo é… uma casa na praia.

Qual foi o melhor espetáculo da minha vida? Não meço minha vida dessa forma. Tudo o que vivi me ajudou a ser quem sou. Os eventos mais e menos importantes, todas as escolhas me transformaram de alguma forma.

Cartão-postal da Cidade… a vista da Serra.

O que falta na Cidade? Tanta coisa…mas um supermercado 24h seria ótimo.

Qual é a química da vida? Pra mim, é não ter medo de mudar. É fazer o que se tem vontade, sem medo do que os outros vão pensar.

Deus me livre de… gente chata!