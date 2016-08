Ela faz construções sustentáveis

Comentários (0) Circuito Like

Desenhar e criar já eram a diversão da arquiteta Heloisa Pomaro mesmo muito antes dela imaginar qual profissão seguiria. Quando realizou um teste vocacional durante o Ensino Médio, foi que teve certeza do que cursaria na faculdade. Nascida no interior de São Paulo, na cidade de Pereira Barreto, veio para Mogi das Cruzes em 1982, quando deu início ao curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Braz Cubas (UBC), no qual se formou em 86. A partir de então só saiu da Cidade para alguns fazer cursos fora do Brasil. Por aqui, idealizou e fundou, junto à sócia Boni Kotake, a Micura, que engloba as empresas Construtora Micura, Casa Micura, MicTech e M-BOX.

Quando estava prestes a se formar na universidade, Heloisa criou o projeto de uma casa sustentável para apresentar no seu Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI). Pouco explorada na época, a sustentabilidade levou a arquiteta a conhecer coisas novas. Ela foi para Toronto, onde ficou por aproximadamente oito meses, aprendendo ainda mais sobre a arquitetura ambiental.

Assim que retornou para Mogi, começou a trabalhar na idealização de projetos. Já querendo implantar as obras sustentáveis, encontrou na época um mercado um tanto quanto fechado para esta área. Continuou com as obras de alvenaria e tentava implantar cada vez mais a madeira, além de vender projetos.

Foi em 1996 que as coisas começaram a mudar. Heloisa foi representar o País em um congresso em Istambul, na Turquia. Foi lá que conheceu o Light Steel Frame (LSF). No ano seguinte ela foi para a Alemanha se especializar no sistema construtivo que é ecoeficiente e resulta em obras econômicas e eficientes. A partir de 2003, a Micura parou de vez com os projetos de alvenaria e começou a trabalhar somente com o LSF, sendo a primeira construtora do Brasil e prestar este serviço.

Atualmente, Heloisa trabalha não só em todo o País, mas também em toda América Latina e chega a alcançar ainda outros continentes, com parcerias na Nova Zelândia, por exemplo. Trabalhando com tecnologia de ponta, a arquiteta garante obras sem desperdício. Tentando aumentar a adesão do LSF, Heloisa e a sócia Boni, abriram, há sete anos, uma escola, a MicTech, localizada na Serra do Itapeti, com a intenção de capacitar cada vez mais profissionais na área. Lá, elas ensinam a técnica para alunos dos mais variados lugares do Brasil, além de países como Alemanha, Argentina, Chile e Estados Unidos.

Heloisa é ainda, ao lado de Luana Carregari, autora no livro “Micura Light Steel Frame – Tecnologia, Industrialização e Sustentabilidade”, lançado no ano passado. Ela ministra também cursos fora do Brasil e esteve recentemente no Chile. Com a agenda sempre atribulada, a arquiteta gosta de aproveitar o tempo vago para viajar, estar em contato com a natureza e também de tocar percussão e cantar em uma banda que tem com os amigos. (Larissa Rodrigues – Especial para O Diário)





Curto Circuito

Viver em Mogi é…

Amigos

O melhor da Cidade é…

Estar perto de São Paulo, da praia e morar na Serra

E o pior?

Os inimigos ocultos

Sinto saudade…

Dos mestres da Arquitetura UBC

Encontro paz de espírito…

Na minha casa

Pra ver e ser visto…

Mídias Digitais

Meu prato preferido é…

Comida natural

Livro de cabeceira…

“Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes”, Stephen R. Covey e “Business Model Generation”, Alexander Osterwalder e Yves Pigneur

Peça campeã de uso do meu guarda-roupa?

Sapato vermelho e echarpe

O que não tem preço?

Fazer Tai Chi Chuan

Uma boa pedida é…

Gente elegante

É proibido…

Arrogância

A melhor festa é…

Projeto N (no passado) e atualmente tocar na minha banda com meus amigos

Convite irrecusável…

Um desafio construtivo

O que tem 1001 utilidades?

Minha caixa de ferramentas

Meu sonho de consumo é…

Obras sustentáveis e limpas

Qual foi o melhor espetáculo da minha vida?

Blue Man Group

Cartão-postal da Cidade…

Olhar a cidade do Pico do Urubu

O que falta na Cidade?

Mobilidade urbana e segurança

Qual é a química da vida?

Amor e paz

Deus me livre de…

Pessoas invejosas