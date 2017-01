Eike Batista depõe à tarde na Polícia Federal

Agência Brasil

O empresário Eike Batista, que está preso desde segunda-feira (30) no Rio de Janeiro, deverá depor na tarde desta terça-feira (31) na sede da Superintendência da Polícia Federal (PF), no centro da cidade. Ele deverá deixar o Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu) no início da tarde e iniciar seu depoimento por volta das 15h.