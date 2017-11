Educação para surdos em Mogi ainda precisa de melhorias

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

Mogi das Cruzes tem hoje 96 alunos portadores de deficiência auditiva e apesar de contar com uma estrutura mediana na área da educação, ainda carece de políticas públicas que façam efetivamente a formação desses jovens. Diante deste cenário é possível entender a importância e relevância de tratar dos ‘Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil’, tema proposto na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último domingo. De acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são cerca de 9,7 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência auditiva, dois milhões estão no grau severo – 1,7 milhão com grande dificuldade de ouvir e 344 mil são surdos, 30% analfabetos.

A rede estadual possui 70 alunos, assistidos por 49 interlocutores de libras, que podem atender a mais de um aluno por vez. Mas, a coordenadora regional do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), Vânia Pereira da Silva, diz que esta estrutura ainda é próxima de zero quando o assunto é a inclusão de alunos deficientes. Isso porque, segundo ela, existe uma brecha na lei que apenas sugere o professor auxiliar e não obriga o Estado a mantê-lo nas salas com alunos especiais. “A gente chegou a enviar diversas reclamações ao Ministério Público do Estado falando da necessidade desses alunos terem um professor auxiliar, mas eles não deram. Hoje, poucos têm esta oportunidade na rede estadual e só conseguiram porque os pais ingressaram com ação na Justiça”, conta.

Já na rede municipal são 26 estudantes com deficiência auditiva. Uma parte deles conta com a ajuda de um tradutor na sala de aula. Para a professora habilitada em libras do Centro Municipal de Atendimento ao Portador de Necessidades Educacionais Especiais (Pró-Escolar), Alice Akemi Hirata, Mogi tem este diferencial de manter um equipamento com ajuda psicológica, fonoaudiológica e pedagógica às crianças e adolescentes das redes municipal e estadual, mas o caminho para a formação completa desses deficientes ainda é longo. “Hoje o pedagogo estuda um semestre de libras na universidade, mas isso não o deixa habilitado para este trabalho. O ideal seria que todos os profissionais ensinassem a libras em sala de aula a todos os alunos, porque isso contribuiria até mesmo para a inclusão social desta criança”, conta.

No Pró-Escola, o aluno vai no contraturno do ensino regular. “Aqui, a gente trabalha com ele um pouco de libras, a língua portuguesa que muitas vezes eles acabam não adquirindo, além de utilizar outros recursos para que ele possa ir melhor na sala regular”, conta.

A coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade Braz Cubas (UBC), Denise de Almeida, diz que o estudante da área tem a disciplina de educação inclusiva na grade curricular, o que o habilita a trabalhar com portadores de todas as deficiências, inclusive o surdo. No entanto, ele não é um especialista na área. “Como é uma legislação nova que obriga esta disciplina, ainda estamos abrindo para a discussão. Inclusive de ensinar a língua dos sinais a todos os alunos, o que contribuiria para a inclusão social do deficiente. Mas ainda é necessário ver se isso talvez sobrecarregaria o estudante com algo que talvez ele não utilize na prática”, conta.

Diagnóstico precoce ajuda a reverter surdez

Nos últimos anos, o diagnóstico de deficiência auditiva tem aumentado e isso sinaliza para uma diminuição no número de pessoas surdas, tendo em vista que quanto mais precoce o tratamento maiores são as chances de reversão. A análise é do otorrinolaringologista mogiano Mohamad Saada. Segundo ele, este aumento se deve também à atenção dos pais, que antigamente viam como uma desatenção das crianças que não respondiam aos estímulos e hoje logo recorrem ao profissional de saúde para verificar se existe alguma irregularidade.









“A tecnologia tem contribuído bastante para a reabilitação auditiva, tanto que hoje é o único sentido que a gente consegue devolver ao paciente. É importante também que se esta pessoa escuta pouco, que ela utilize um amplificador para que esta área do cérebro fique ativa. Caso contrário, ela fica inativa e acaba atrofiando com o tempo” conta Saada.

O médico explica ainda que as deficiências auditivas são causadas desde as infecções virais como toxoplasmose e rubéola, além de lesões cerebrais. “A surdez hoje é mais comum nos adultos, porque eles vêm de uma geração que não foi habilitada para usar esses aparelhos. A qualidade deles era baixa e os estudos não tão eficientes ainda”, pontua.