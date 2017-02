“Educação na berlinda”

Editorial

Infelizmente o jornal O Diário trata um assunto tão sério como é a Educação como uma guerra de informação. Todo início de ano letivo a Apeoesp realiza “levantamentos” sem qualquer embasamento. A Secretaria do Estado da Educação é a fonte oficial de dados. No jornalismo há que se lidar com fatos, não com rumores. De onde vem a informação, por exemplo, de que houve aumento de alunos egressos da rede particular em 2017 se estes dados nem sequer estão consolidados? Hoje ainda há matrícula em andamento. Ao mesmo tempo que vem mais alunos para a rede, como o exemplo de alunos de escolas privadas que cita a reportagem, alunos saem da rede estadual. Os do 3º ano se formam, outros mudam da rede estadual para outras, ou até mesmo de estado ou país. Todo aluno tem matrícula garantida na rede estadual de ensino e as classes/turmas são abertas todo início de ano conforme a demanda de cada escola. Portanto, não há fechamento de classes. Cabe destacar que, de acordo com pesquisa feita pela Fundação Seade, nos últimos 20 anos o Estado deixou de receber 2 milhões de estudantes. Em Mogi das Cruzes eram 43.143 alunos em 2015, 38.458 em 2016 e em 2017 são 37.730. Queda contínua, portanto. Por fim, a dirigente de ensino é porta-voz do Estado na região.

Assessoria de Comunicação da

Secretaria de Estado da Educação

N. da R. – A propósito da questão acima, a opinião de O Diário está expressa em nosso editorial, no alto desta página