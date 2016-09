Educação de má qualidade, economia ruim

Comentários (0) Artigos Like

O mais recente resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dá uma boa noção de como está o ensino no Brasil e ajuda a explicar a péssima situação da economia nacional frente ao mundo. Com exceção de Pernambuco e Amazonas, nenhum outro estado atingiu a meta no indicador que avalia o desempenho dos alunos dos ensinos Fundamental e Médio das escolas brasileiras.

Muitos podem estar perguntando o que isso tem a ver com a indústria de transformação e com a atual crise do País. A resposta é: tudo! Basta comparar os investimentos em educação feitos nos países mais desenvolvidos com os do Brasil para concluir que, infelizmente, aqui o estudo não tem a prioridade que merece e, com isso, não preparamos pessoas para serem profissionais qualificados e produtivos. Ou seja, estamos muito atrás na formação do “capital humano”, fator que as principais instituições internacionais apontam como determinante para o sucesso econômico de uma nação no longo prazo.

Segundo o estudo, mais de 35% do capital humano do Brasil continua subdesenvolvido e o indicador que mais refletiu nisso é má preparação dos alunos, principalmente, na faixa de 0 a 14 anos.

A ineficiência do sistema de ensino brasileiro também é um dos fatores desfavoráveis que pesam no critério inovação e negócios, onde o Brasil aparece entre os piores do mundo, na 124ª posição, e abaixo de Gâmbia e Moçambique, por exemplo.

Para finalizar, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômica (OCDE) aponta que o investimento do Brasil no aluno é pelo menos 40% inferior ao recomendado e praticado em países como Singapura, Coreia do Sul e Japão.

Portanto, de nada adianta os 25% obrigatórios de repasse do orçamento para a educação se o investimento não for feito de maneira correta e como tem de ser. Estamos às vésperas da eleição e é importante que os eleitores avaliem as propostas dos candidatos para essa área. Educação tem de ser prioridade. Não no papel, mas na prática, com resultados que vão refletir no desenvolvimento econômico e também em outras áreas, como na saúde (vamos trocar o corretivo pelo preventivo) e na segurança. Pensem nisso!

José Francisco Caseiro é diretor do Sistema Fiesp/Ciesp no Alto Tietê