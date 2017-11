Cartas

Se 54% dos alunos do 3o ano não conseguem resolver cálculos simples, e na mesma proporção têm desempenho ineficiente em leitura, o erro começa lá de baixo. Para que o Brasil precisa de 5.800 municípios sendo que a maioria mal consegue se manter em pé?

Daí surgem os primeiros e principais problemas: 40% deles roubam da Educação, que provavelmente irão para os bolsos do políticos, já que o TCU só fiscaliza os municípios anualmente, por sorteio.

Até sortearem 5.800, muito roubo vai rolar. Por isso, só agora o MEC descobre a ineficiência na Educação, mas nós observamos no dia a dia, quando esbarramos pela vida, com pessoas vindas de municípios pequenos, formados no segundo grau, que mal sabem copiar o nome de um produto.

Como emergentes, continuaremos na lanterninha dos países que estão investindo pesado em Educação e, enquanto isso, teremos nos governando os iguais. Iguais em ignorância, educação e que “nunca leram um livro”.

Porque uma coisa o brasileiro comum tem: orgulho de sua ignorância!

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br