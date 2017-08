Cartas

Diferentemente do que dizem os autores do artigo “Articulação do ensino” (O Diário, 19/8), não há classes lotadas. Não existe, tampouco, fechamento de salas na rede estadual de ensino. O que há, ao contrário disso, é a abertura de acordo com a demanda de matrículas. Salas de aula são espaços físicos compostos por alunos – se o número de matrícula aumenta, abrem-se novas salas. É bastante simplista, para não dizer equivocada, a comparação entre o número de estudantes e habitantes. Estudo da Fundação Seade mostra que a rede estadual perdeu 1,8 milhão de estudantes em 14 anos. Até 2030, o Estado de São Paulo terá 6,8 milhões de pessoas a menos entre 6 e 17 anos, estima o instituto. Além do salário superior ao piso nacional em 5% para a categoria, a Secretaria da Educação manteve em 2015, 2016 e 2017 o pagamento de bônus aos servidores. O Plano de Carreira da Pasta garante ainda 5% de aumento para os servidores do quadro do magistério que apresentam certificação em mestrado, doutorado ou cursos de especialização.

Assessoria de Imprensa da Secretaria

da Educação do Estado de São Paulo