EDP – Incompetência ou descaso?

Cartas

Sou morador do Residencial Veredas, localizado na Estrada Beija-Flor, Bairro Botujuru, e estou sendo extremamente prejudicado pelas constantes quedas de energia elétrica. Nos últimos 24 dias, tivemos cinco quedas totalizando 21h23min sem energia! Todo mundo consegue imaginar os transtornos que este problema nos traz: geladeiras, freezers, computadores, impressoras, portaria, segurança, idosos, crianças, doentes… Em todas as ocorrências os atendentes da EDP nos informam (mesmo antes de conhecerem a real causa do problema) que a previsão para o reparo é de 5 a 6 horas. Com certeza trata-se de resposta padrão dada para todos os casos. Na última, ocorrida no último dia 20 terça-feira, às 16 horas e quando ligamos pela 4ª vez, às 22h30, a EDP nos informou que iria deslocar uma equipe para verificar o que havia ocorrido. Notem bem para o descaso, 6h30 depois da queda não tinha sido tomada nenhuma providência. A energia voltou as 00h20 da quartaa-feira, totalizando 8h20min de parada! Reforço a minha indignação com uma pergunta: A EDP é incompetente ou trata o seu cliente com descaso?

Renato Sabino Geribello

Engenheiro e Professor Universitário

renatogeribello@uol.com.br