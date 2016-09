EDP Bandeirante negocia débitos via telefone

Comentários (0) Cidades Like

Para comemorar o Dia do Cliente, em 15 de setembro, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, promove mais uma oportunidade de regularização de débitos em sua área de concessão. A ação, realizada nos 28 municípios atendidos pela concessionária, acontecerá entre esta segunda-feira (5) e 30 de setembro, com um diferencial, o canal telefônico exclusivo para negociação.

Para que o atendimento seja feito de forma rápida e simples, a distribuidora orienta que o contato seja feito pelo titular da conta de luz, e que o mesmo tenha em mãos o número de instalação, seus dados pessoais (RG e CPF) e, principalmente, ter em mente o valor máximo da parcela que poderá pagar por mês.

“Com um call center dedicado aos clientes residenciais, ampliamos para nossos clientes as possibilidades via contato telefônico, facilitando a efetuação dos acordos e auxiliando àqueles com dificuldades de deslocamento até uma de nossas lojas”, afirma Marcos Scarpa, Relações Institucionais da EDP.





O atendimento telefônico é gratuito e estará disponível de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h30 às 16h30, pelo 0800 721 2223. A ação é válida somente no período do feirão de negociação de débitos. Nas agências, os acordos poderão ser realizados no horário normal de expediente. “Vale ressaltar que a negociação é válida apenas para débitos em aberto e que as parcelas serão somadas às faturas referentes aos meses subsequentes”, completa o executivo.

Para realizar o acordo presencialmente, é necessário que o cliente e titular da conta de luz esteja munido de documento com foto (RG ou CNH), CPF, comprovante de endereço e uma fatura com o número da Instalação.

Durante o feirão, os clientes contarão com facilidades especiais no pagamento dos débitos, com redução de juros e prazo ampliado para o parcelamento dos valores em aberto.

Tarifa Social

Os clientes que estiverem com o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) atualizado poderão solicitar o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, que prevê descontos de até 65%, dependendo do consumo mensal da residência e da renda familiar.

Conta de luz por e-mail

Para minimizar o impacto da emissão de papel das faturas de energia, a EDP, estimula o cadastro da conta de luz por e-mail. O cadastro pode ser realizado durante o feirão ou a qualquer momento pela Agência Virtual, www.edp.com.br. Podem ser informados até dois e-mails para receber a conta, que todos os meses é enviada com sete dias de antecedência do vencimento.