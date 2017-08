Economista faz análise otimista a empresários do Alto Tietê

QUADRO DESTAQUE

DARWIN VALENTE

Uma avaliação positiva, porém realista, do atual cenário político e econômico do País foi apresentada, nesta terça-feira (22), a representantes de empresas da Região do Alto Tietê pelo economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, durante o Encontro Empresarial promovido pela instituição, no Auditório do Helbor Tower, em Mogi, e em outros 69 pontos, simultaneamente.

Junto com a injeção de otimismo passada pelo diretor do Departamento de Economia, integrantes de diferentes segmentos do banco apresentaram as inúmeras opções de investimento e serviços oferecidas às pessoas jurídicas especialmente convidadas para o evento.

Um dos destaques da manhã foi a apresentação de Flavio Amaral Soares de Souza, do Departamento de Investimentos do Bradesco, que mostrou a oferta de serviços de consultoria presencial e online. Segundo revelou a este jornal, a consultoria virtual foi consideravelmente reforçada após a aquisição do HSBC, detentor de grande potencial nesta área, totalmente absorvido e colocado em atividade pelo novo dono.

Para o gerente da agência Prime de Mogi das Cruzes, Elton Gomes da Costa, eventos como o de ontem são importantes para aproximar os clientes da instituição, além de oferecerem uma visão técnica e confiável do cenário político e econômico que o País está atravessando para orientação dos investidores.

Avaliação

Em sua análise, feita por vídeo para todas as 70 reuniões semelhantes que o banco promovia na manhã de ontem, o economista Fernando Honorato traçou um perfil positivo do atual momento, que apesar de não estar “imune a crises”, apresenta sintomas especialmente favoráveis.

Ele começou fazendo referência a um déficit menor em conta-corrente, enquanto o País mantém as condições de honrar suas contas externas.

Apesar de o País apresentar um elevado rombo nas contas públicas, Honorato demonstrou otimismo com a aprovação, durante o atual governo, da lei que estabelece um teto para os gastos públicos, que deverá pôr fim à sangria representada pelo crescimento anual do setor em torno de 4% a 5% ao ano. “Com essas medidas, a contenção de gastos será obrigatória, o que deverá ajudar a manter o equilíbrio das contas governamentais e do próprio mercado”, afirmou ele.

Para o economista, o fato de as empresas terem cortado empregos, produção e estoques fez com que elas naturalmente se adaptassem ao novo cenário, estando, na prática, mais ajustadas para o tamanho da economia que se apresenta.









Outro aspecto positivo ponderado por Honorato foi a queda da inflação nos últimos meses, atingindo o menor patamar de uma série histórica, que deverá permanecer em torno de 2,5% ao ano. Isso já provoca uma queda natural dos preços, proporcionando ao trabalhador um aumento real de renda.

Tal situação, explicou ele, está ajudando a recompor, ainda que lentamente, o poder de compra da população, mesmo com a queda dos dissídios coletivos. “Com a inflação em baixa, a recomposição acontece”, afirma.

Outro ponto positivo destacado por ele é a queda na taxa de juros, que também colabora para recuperar setores importantes da economia. Com as empresas endividadas, essa redução apresentou um efeito positivo sobre o setor empresarial, de um modo geral, refletindo também no início de um processo de estabilização do mercado de trabalho e no emprego.

Ao destacar a importância da atual política econômica, o economista afirma que ela já permite ver sinais de crescimento em alguns setores que respondem à taxa de juros mais baixa, como é o caso do mercado automobilístico. Outra consequência dessa situação, segundo Honorato, é a melhora na concessão de crédito para as pessoas físicas, nos últimos tempos.

Ao analisar a atual conjuntura, o palestrante vê uma economia pronta para o crescimento, “para a retomada que se espera”.

Honorato não deixou de falar sobre “as incertezas” provocadas pelo atual momento político turbulento que o Brasil atravessa. Porém, como a eleição presidencial ainda está relativamente distante, ainda haverá tempo suficiente para que a economia continue avançando positivamente até a chegada do próximo pleito, em outubro de 2018.