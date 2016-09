É uma tragédia. Mesmo

Comentários (0) Editorial Like

A tragédia existe, como admitiu o ministro da Educação, Mendonça Filho, ao analisar os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgados na quinta-feira. As metas para os primeiros anos do Ensino Fundamental, do primeiro ao quinto ano, seguiram o esperado. O grande problema da educação ocorre na sequência dessa fase, quando são avaliados os estudantes do sexto ao nono ano, alunos com mais de 11 anos. A partir dessa faixa etária estão os brasileiros que deixam a sala de aula por desinteresse e/ou outros motivos.

Um dos últimos levantamentos da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (Pnad) confirma o tamanho da tragédia a que se refere o ministro: um em cada quatro estudantes não conclui o ensino básico. E quem chega à faculdade é minoria, mesmo com cotas e tudo mais.

A situação dos alunos das cidades do Alto Tietê reflete, com poucas diferenças, o que ocorre no restante do País. Mogi das Cruzes manteve o bom desempenho nos primeiros anos do Ensino Fundamental 1, com alcance de 6,3, superando a meta de 5,7.





Mas, no Ensino Fundamental 2, os resultados não traem a realidade. Estão entre o sexto e o nono ano, alunos que não são nem jovens, e nem crianças. E que exigem ainda mais atenção e a modernização da sala de aula. Nesse estágio, aflora o despreparo da escola e dos educadores, e também dos pais e da sociedade, em lidar com esse jovem. A meta mogiana é 5,2, o alcance foi de 4,7.

Há de se levar em consideração o contexto político da fala do ministro Mendonça Filho, que está chegando agora ao governo. Ele dispensou comemorações. Ele promete: “Não vamos fazer de conta que essa tragédia não existe”.

Tomara que isso realmente aconteça. Governos podem até tentar maquiar os dados. Não adianta. Dentro de casa, as pessoas sabem que o estudante não se sente atraído pela escola e que, uma minoria, que existe, felizmente, sai da sala de aula preparado para a vida, o mercado de trabalho.

No dia a dia, os pais (os responsáveis, pelo menos) custam a manter o filho na sala de aula. E sentem as brutais mudanças quando o filho migra dos primeiros anos para os anos finais. E, isso, para ficar apenas no que ocorre dentro do Ensino Fundamental.

O pai, a mãe e o professor não precisam do Ideb para saber exatamente o tamanho do estrago da má qualidade e da desatualização do ensino público.