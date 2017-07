Cartas

Afinal, o que está acontecendo com a vinda de uma unidade do Sesc para Mogi? Depois de muita conversa e de visitas de dirigentes da Capital, já não se ouve falar mais nada a respeito do assunto. É preciso que não se deixe essa conquista morrer, pois a instalação do Sesc em Mogi é uma luta antiga da comunidade, sempre apoiada pelo Diário de Mogi. Tal medida vai ser muito importante para nossa cultura, já que se trata de um polo de atividades, com as presenças constantes de artistas, escritores, intelectuais, grupos de teatro, cantores, conjuntos musicais e tantos outros. Gostaria que nossos políticos não deixassem esse assunto cair no esquecimento, pois o Sesc será de grande importância para nossa Cidade.

Maria de Fátima Ferreira

Braz Cubas, Mogi das Cruzes