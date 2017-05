E o PT do Alto Tietê se mobiliza a favor de Lula

Informação

Quatro ônibus ocupados por petistas do Alto Tietê deverão partir, na noite de terça-feira (9), rumo a Curitiba (PR), onde na próxima quarta-feira, dia 10, acontecerá o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato. Dois coletivos conduzirão partidários de Guarulhos, um de Mogi (saindo do Sindicato dos Papeleiros) e outro levará representantes das demais cidades da Região. O objetivo do partido é mostrar a força que ainda existe em sua militância e fazer barulho suficiente para tentar desencorajar o magistrado a não determinar a prisão de Lula, a principal liderança política do partido no País e seu virtual candidato a presidente nas eleições do próximo ano. Os militantes regionais irão exclusivamente para os protestos pró-Lula, já que principais nomes do partido estão na em Curitiba, desde ontem, participando de um congresso do PT, estrategicamente levado para a Capital do Paraná, onde está também o núcleo da Operação Lava Jato. Amanhã, no último dia do encontro, deverá ser eleito o presidente estadual do PT em São Paulo. O ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, é o nome mais cotado. Na mesma oportunidade também serão escolhidos os delegados que deverão participar do Congresso Nacional do partido, que irá acontecer no mês de junho, em Brasília, quando será definido o comando do Diretório Nacional e possíveis mudanças nos estatutos da agremiação. Dois candidatos estão na disputa pela presidência do PT: o senador pelo Rio de Janeiro, Lindbergh Farias e a ex-ministra chefe da Casa Civil de Dilma Rousseff, a advogada Gleisi Hoffman. A última é considerada favorita, justamente por contar com o apoio de Lula.

Negociações

Estão cada vez mais próximos de um final feliz os entendimentos para que o deputado federal Jair Bolsonaro (RJ) troque o seu atual partido, o PSC, pelo “Muda Brasil”, legenda ainda em processo de estruturação pelo ex-vereador suzanense, José Renato da Silva, aliado político do ex-deputado Valdemar Costa Neto (PR). Segundo se comenta, Bolsonaro deverá levar três de seus filhos para o partido. Dois para concorrer à Câmara Federal e outro, Flávio Bolsonaro, ao Senado, enquanto ele desponta entre os favoritos para a Presidência da República.

Mundo Jurássico

A adesão dos mogianos ao aplicativo para celular que permite aumentar as imagens dos dinossauros em exposição no Mogi Shopping surpreendeu os dirigentes da Flex Interativa, responsável pela tecnologia. Em um só mês da mostra foram feitos cerca de 1,5 mil downloados do app. Geralmente, aplicativos oferecidos por shoppings levam perto de dois anos para atingir tal número, diz Fernando Godoy, da Flex. O dispositivo é disponível para Android e IOS. E a exposição termina amanhã.

Compir

Será na próxima terça-feira, às 16 horas, na Casa dos Conselhos, a solenidade de posse dos integrantes do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Após a oficialização do grupo, deverão ser escolhidos os integrantes da futura diretoria do Compir, que deverá atuar ao lado de outras entidades voltadas para a integração racial no Município.

Árvores perigosas

Levantamento da EDP revela que a interferência de galhos de árvores na rede é a principal causa de interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua área de atuação. Nos dois primeiros meses do ano, foram registradas 3.576 ocorrências nos 28 municípios atendidos pela concessionária – entre eles o Alto Tietê –, causando 530 mil interrupções de energia aos clientes. No mesmo período, 191 mil consumidores tiveram o serviço interrompido por descargas atmosféricas (raios) e 71 mil devido a quedas de pipas e balões na rede.

Cotidiano



Frase

Não há futuro para uma sociedade na qual se dissolve a verdadeira fraternidade. Por isso, urge a construção de um projeto viável de nação justa, solidária e fraterna.

Da nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que destaca “o grave momento nacional”.