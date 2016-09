É hora de reconstruir

Comentários (0) Artigos Like

Nos últimos tempos a política virou o centro de gravidade do Brasil. A todo momento recebemos informações sobre a má gestão pública, os casos de corrupção em diversas esferas de governo, o reinado da impunidade. Tudo isso tem gerado um estado de descrédito quanto à prática política e seus atores.

A boa notícia é que o contraponto a este cenário também emergiu nos últimos meses. Nunca se fez tanto pela consolidação do estado de direito democrático, com o firme combate à corrupção e à impunidade e a cobrança por transparência e eficiência à gestão pública.

Tendo como pano de fundo esse panorama, 144 milhões de brasileiros irão às urnas no próximo dia 2 de outubro, escolher entre 16,3 mil candidatos a prefeito e 458 mil candidatos a vereador aqueles que vão, nos próximos quatro anos, administrar, formular leis e fiscalizar o Executivo de seus municípios.





O que vai chamar a atenção do eleitor? Esta é a questão que ronda a cabeça dos candidatos nesta época. Claro que saúde, educação, habitação, segurança sempre aparecem como temas essenciais; mas acredito que este ano os postulantes a prefeito e vereador que incluírem em seus programas a questão do incentivo ao empreendedorismo e aos pequenos negócios vão se destacar.

Afinal, os 11 milhões de microempreendedores individuais e pequenas empresas geram 52% dos empregos com carteira assinada, 41% da massa salarial e divisas (27% do PIB). Mais que produzir e comercializar produtos e serviços, são estes negócios que movem a engrenagem do crescimento local.

E em época de crise econômica, como a que estamos vivendo, é no empreendedorismo que os brasileiros estão encontrando a saída para viver com dignidade.

Paulo Skaf é presidente do Sebrae-SP