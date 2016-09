É hora de participar

Comentários (0) Editorial Like

A participação popular nas discussões sobre o Plano Municipal de Segurança muito pode contribuir na apresentação de soluções práticas para combate da criminalidade em diferentes regiões de Mogi das Cruzes.

Desde 2015, representantes do Ministério Público, Polícias Civil e Militar e Prefeitura (secretarias de Segurança, Assistência Social e outras) têm se reunido para discutir estratégias contra a violência urbana. E um dos próximos passos do Pacto de Segurança, firmado entre esses atores, será a realização de uma audiência pública, aberta à participação popular, no próximo dia 20, às 19 horas, na Câmara Municipal.

Se houver boa adesão de lideranças e moradores, os participantes desse grupo devem obter informações mais realistas sobre o perfil da delinquência e dos crimes mais praticados no Município.





Será uma oportunidade de o cidadão falar com quem tem poder de decisão e ação sobre os grandes preocupações acerca do assunto considerado o maior problema da atualidade, nas grandes e médias cidades brasileiras. Em consultas públicas, ou não, a falta de segurança lidera como quesito mais mal avaliado da administração pública, seguida pela falta de oportunidade de trabalho.

Se houver mesmo a abertura dos microfones para a livre manifestação das pessoas, a audiência poderá valorizar os debates realizados pelo Pacto de Segurança.

Esse grupo já descobriu a necessidade de descentralizar as estratégias de atuação dos recursos policiais e de segurança pública porque o padrão dos crimes se diferencia entre as áreas central, periférica e rural.

Nos próximos meses, esse setor terá novidades, com o encaminhamento à Câmara do Plano Municipal de Segurança e da revisão do Código de Posturas, que terá novidades nas regras de fiscalização do espaço urbano.

Quanto mais transparência for dada à definição dessas ações, maiores serão os acertos da Cidade, na execução de políticas públicas atentas ao que realmente está acontecendo com o cidadão.

Por isso, o nosso destaque, nesse espaço, sobre a necessidade de lideranças e grupos de moradores participarem da audiência pública. Pesquisas criminais são importantíssimas, mas não traduzem a plena realidade da violência pública, do que acontece em todos os bairros – muitos crimes, por uma série de fatores, sequer são registrados.