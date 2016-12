E então, há 60 anos

Editorial, Opiniao

Foram muito difíceis os anos da década de 1950 para Mogi das Cruzes. A Cidade, que aprendera a conviver com o movimento da Estrada Velha São Paulo-Rio, inaugurada em 1928, viu-se à margem do desenvolvimento. Com a inauguração da Via Dutra em 1951 e sem ter acesso à nova rodovia, Mogi das Cruzes passou por um período de estagnação.

Tinha cerca de 70 mil habitantes em meados dos ‘50 e problemas para resolver. Aprendeu que teria de fazê-lo por conta própria. E fez a lição de casa em vários setores.

Tomemos por exemplo o ano de 1957 – prestes a completar 60 anos. Não havia um único curso superior e o ensino médio estava centralizado em apenas duas instituições: a pública Instituto de Educação Dr. Washington Luiz, na Rua Coronel Souza Franco e a particular Liceu Braz Cubas, na Rua Isabel de Bragança. Tocava as coisas do município o prefeito Henrique Peres. O presidente da Câmara era Miled Cury Andere, então um jovem senhor de 37 anos.

“Não sabendo que era impossível, foram lá e fizeram” devem ter ouvido os médicos Homero Gomes e Osmar Marinho Couto, fundadores do Hospital Santana, em 1957. Eram dois mineiros que aportaram em Mogi das Cruzes na busca de desenvolver sua carreira. Além da carreira, desenvolveram um hospital que hoje é referência na região. Cinco anos depois, em 1962, o médico Nobolo Mori fundaria o Hospital Ipiranga.

Em 21 de junho de 1957, na Associação Comercial de Mogi, que então funcionava numa antiga construção da Praça Firmina Santana, um grupo de mogianos elegeu Felipe Sawaia presidente executivo e Luís Correa Fragoso presidente do Conselho do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Hoje uma das principais agremiações sócio-esportivas da Cidade, a instituição que comemorará 60 anos em 2017 é citada como exemplo de gestão cooperativada.

Mais seis meses de fundado o Clube de Campo, nova prova de empreendedorismo surgia em Mogi das Cruzes: por iniciativa do jornalista Tirreno Da San Biagio, e da noiva Neid de Freitas Bradão – que dois anos depois seria sua esposa – a primeira edição do Diário de Mogi chegou às bancas e casas de assinantes no dia 13 de dezembro de 1957; uma sexta-feira. Tinha 8 páginas o número pioneiro do jornal, que segue hoje com os mesmos ideais de seus fundadores, transferidos para outros empreendimentos aos quais deu vida: a TV Diário, retransmissora da Rede Globo no Alto Tietê, e plataformas digitais, como o G1 e o O Diário online.