É bom, mas é pouco

Editorial

Será apenas um reforço para a proteção das reservas ecológicas a criação da Diária Especial da Jornada Extraordinária de Trabalho Policial (Dejem) anunciada pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) no inicio desta semana. É uma boa notícia? É. Mas não cabe grande expectativa sobre os resultados concretos da atuação dos 15 cabos e 185 praças (agentes públicos sem especialização em meio ambiente) nas 50 unidades estaduais, duas delas, de interesse pontual para Mogi das Cruzes e Região, localizadas nas serras do Itapeti e do Mar.

Se a matemática do Governo do Estado não privilegiar uma ou outra reserva ecológica, cada uma delas terá o reforço de apenas quatro agentes, que atuarão no mesmo modelo dos integrantes da Atividade Delegada, fora do horário da escala dos batalhões da Polícia Militar.

Historicamente, os reforços para a Polícia Ambiental sempre foram aquém do mínimo necessário para a proteção do patrimônio natural. Menos mal que na Região de Mogi das Cruzes, mesmo com recursos contados, o pelotão se mantenha relativamente ativo.

Na prática, é notório o avanço dos crimes ambientais numa região com vastíssima extensão territorial enquadrada nas leis de proteção aos Mananciais e das serras do Mar e do Itapeti. Quantas vezes, porções consideráveis de mata estão no chão, quando o desmatamento é flagrado pelo policiamento?

Além de recursos humanos, a Polícia Ambiental se vê engessada também pela falta de recursos materiais e da modernização das ferramentas tecnológicas que possuem condições de mapear, online e por satélite, os crimes contra a natureza.

O tamanho e as características do território sob a guarda da Polícia Ambiental de Mogi das Cruzes a diferenciam entre as demais 116 unidades existentes no Estado. Está no Alto Tietê, a grande fonte de água limpa para o consumo de parte da população da Região Metropolitana de São Paulo. O complexo com as cinco barragens do Sistema Produtor de Água do Alto Tietê e a área territorial formada pelas cidades de Mogi, Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema deveriam ser muito melhor considerados na política paulista de proteção ambiental.

Essas cidades ocupam uma extensão de 2.322 mil quilômetros quadrados. E a se tomar como base as informações disponíveis no site da Polícia Ambiental pode se considerar um milagre o que tem feito o grupo de agentes da 5ª Companhia: em todo o Estado, são 2,2 mil homens para dar conta das 116 unidades, ou seja, 18.9 agentes para virar os plantões de 24 horas de atendimento ao público e às demais demandas operacionais e administrativas do posto. Nesse contexto, as horas de trabalho de quatro policiais serão apenas um suspiro.