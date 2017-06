E a Volta Fria

Cartas

Entre as questões que costumam ir e vir no noticiário sobre a Cidade está a antiga promessa de pavimentação da Estrada da Volta Fria, com a possível reconstrução da ponte sobre o Rio Tietê, que liga o Bairro até o Distrito de Jundiapeba. Por muitas vezes já se falou sobre isso, ora com a disposição da Prefeitura de realizar as obras, ora deixando por conta do Governo do Estado. De um modo ou de outro, o certo é que o serviço tão aguardado ainda não saiu, a estrada continua barrenta ou poeirenta, dependendo do clima. E a ponte numa situação cada dia mais precária. Até quando, não se tem notícia. Quem sabe, quando a eterna crise terminar.

Valéria Epaminondas Grizel

vale2017@gmail.com