E a Mogi-Dutra?

Editorial

Uma das mais antigas pendências do Governo do Estado com a Região do Alto Tietê, a espera pela duplicação da Rodovia Mogi-Dutra, no trecho entre os complexos rodoviários Ayrton Senna e a Presidente Dutra completa três anos, desde a primeira licitação aberta pelo governador Geraldo Alckmin, que estará hoje, em Mogi das Cruzes. A espera por essa obra é mais longa: desde 2005, quando foi entregue o primeiro trecho com o alargamento das pistas.

A visita do governador será uma oportunidade para se cobrar uma resposta definitiva: o que está, de fato, por detrás do atraso dessa licitação? As recorrentes falhas nesse processo indicam um descuido com uma promessa do governo tucano a Mogi das Cruzes e Região. Agora, vai ter deputado e prefeito para cobrar isso?

A demora é tanta que, mais um pouco, a duplicação não atenderá a demanda da estrada que atende uma população regional que não para de crescer, num fenômeno que impacta diretamente no aumento da movimentação de veículos, principalmente de caminhões usados para o escoamento da produção agrícola e industrial.

Por um vacilo caro, até hoje, para nós, essa pendência não foi eliminada durante a duplicação do primeiro trecho da Mogi-Dutra, concluída em 2005. O projeto original previa a melhoria em todo o trajeto para atualizar o traçado de interligação de Mogi das Cruzes, Arujá e demais do Alto Tietê às rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra.

Esse jornal foi um crítico feroz do “faremos no futuro próximo” que até hoje não chegou. O atendimento à reivindicação regional está sendo postergado num processo extremamente desgastante, tanto para o Governo do Estado quanto para as cidades que precisam de um acesso mais seguro, confortável, moderno.

O que estaria levando a tantas falhas cometidas pelo Departamento de Estradas de Rodagens (DER) e encontradas pelo Tribunal de Contas de Estado? Até quando ficaremos nesse “libera e suspende” a licitação da Mogi-Dutra?

Essas falhas adiam a melhoria da malha rodoviária. No atual momento é um balde de água fria na economia regional. Estimada em R$ 174 milhões, a duplicação das pistas inclui outras intervenções como a construção de barreiras de concreto, dispositivos para acesso e retorno, três passarelas, retificação de curva acentuada e melhorias de sinalização.

No curto prazo, a execução do projeto irá aquecer a economia regional com as contratações e a movimentação de uma considerável cadeia de negócios e serviços.

São Paulo é o mais rico estado brasileiro, com um orçamento anual de R$ 206 bilhões (2017). É custoso entender onde está tanta dificuldade para fazer uma estrada com apenas 7 quilômetros e perigosamente usada por cerca milhares de pessoas nos 15 mil veículos que passam por ela todos os dias.