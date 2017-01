E a Congada resiste

Editorial

A Congada de Mogi das Cruzes dá hoje mais um passo para ser reconhecida como patrimônio histórico e cultural, ao participar de um encontro promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan), em Belo Horizonte.

Uma comitiva formada por 20 pessoas, representantes dos oito grupos de congada, moçambique e marujada da Cidade deverá apresentar um dos estudos arrolados no processo busca o reconhecimento dessa manifestação cultural como um bem de valor inestimável para o País, algo que deve ser preservado por reunir características sociais, artísticas, espirituais, históricas e religiosas da sociedade e do povo brasileiro.

O trabalho da Casa do Congado, que representa as entidades mogianas, e de pesquisadores possui mais de mil páginas e documentos como os registros do nascimento de uma situação surpreendente: Mogi das Cruzes mantém um dos maiores reinados da congada do Brasil. Em poucas cidades brasileiras competem com a Cidade no número de grupos em atividade, mesmo com o desaparecimento de alguns deles.

Esses grupos foram fundados por famílias mineiras e cariocas, que migraram para Mogi das Cruzes, nos anos áureos da siderurgia e se instalaram em bairros periféricos. Gente que conseguiu manter tradições seculares com o culto a santos negros, ritmado pela música e pela dança, e que está em um período de transição, com a passagem dos comandos dos grupos dos mestres antigos para os filhos, netos e até vizinhos.

Quando o Iphan e pesquisadores buscam esse reconhecimento o fazem sustentados na originalidade e na resistência da Congada frente a costumes e modos de viver atuais. Em Mogi, esse fenômeno resiste em meio a um terreno desfavorável, enraizado na sociedade brasileira a disseminação da cultura de massa, copiada dos modelos americano (com mais força) e europeu na dança e na música, a partir dos anos 1960.

Dentro das casas dos mestres da Congada prevaleceu o costume e o modo de viver herdado dos avós e tataravós vindos da África.

Outro fator de interesse dessa pesquisa atual é a maneira como ela tem sido levada em frente, com o amparo do Iphan e de outros incentivos, como o recente aporte de recursos financeiros e técnicos dado pelo Itaú Cultural, que investe em um projeto de registro musical e audiovisual da congada mogiana.

O reconhecimento dessa parte da história de Mogi e de um grupo de famílias quase invisível para a sociedade mogiana se dá por uma iniciativa popular – representada por pesquisadores e a Casa do Congado. No passado nem tão distante, o saber desse grupo de católicos chegou a ser marginalizado por um ex-bispo diocesano, que pretendeu dividir o que era cultura popular e religião na Festa do Divino. Não deu certo.

A pesquisa atual é tocada por conta e risco de uma iniciativa popular. Se por uma lado, isso confirma o distanciamento do poder público na defesa de uma demanda municipal, por outro, coroa a vitalidade dos grandes mestres congadeiros.