Comentários (0) Cartas Like

Confesso que nunca vi uma campanha eleitoral tão estranha quanto a atual. Não se vê movimento nas ruas, não se veem candidatos. Acho que só com o início do horário eleitoral na tevê é que teremos um contato maior com os projetos e planos de cada um para a Cidade. Ainda assim, acho que a campanha está muito quieta. Será que haverá mesmo eleição em outubro?

Carla de Almeida – carlinha.alfer@gmail.com