Durante assalto, homem estupra mulher na frente da mãe

Comentários (0) DESTAQUE Like

Ao invadir uma casa na zona rural de Guararema, na madrugada de domingo (28), o marginal Adriano Augusto de Lima, de 28 anos, estuprou a vizinha, de 48 anos, na frente da mãe dela, de 65 anos. O bandido estava armado com uma barra de ferro e chegou a pegar R$ 30,00, mas mesmo assim quis praticar o crime sexual. Apesar do pânico, a vítima lutou com o maníaco depois de ele investir contra a sua mãe, a qual saía do banho. Foi dessa forma que ela retirou a blusa que cobria o seu rosto e o identificou como o vizinho.

O criminoso saiu correndo, mas a vítima do estupro chamou a Polícia. Os pms Alencar e Daniel foram à casa do marginal, mas ele não estava, porém avisaram a mãe dele, Rosemeire Aparecida, que o filho corria o risco de ser morto, pois era procurado por populares por causa do estupro. Assim que ele chegou em casa, Rosemeire avisou os soldados. O delegado titular Marcos de Almeida Tourinho e o escrivão Cláudio de Freitas Otaki autuaram o acusado em flagrante e o mandaram para a Cadeia de Mogi.