Dupla Victor & Leo se apresenta hoje na ExpoMogi

Com opções para toda a família, a ExpoMogi 2016 – em comemoração aos 456 anos de Mogi – tem início hoje às 11 horas, com entrada franca, na área do Pró-Hiper, no Mogilar. Além da praça gastronômica, exposição empresarial e de artes e artesanato, teatro e shows compõem o leque de atrativos do evento organizado pela Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) e Prefeitura Municipal. A festa termina amanhã, com expectativa de receber mais de 100 mil pessoas em quatro dias.

Neste sábado é esperado o maior volume de público. Durante todo o dia, o público poderá conferir as atrações da feira e, à noite, assistir ao show com Victor e Leo. A dupla sertaneja se apresenta às 21 horas no palco principal com a participação de Canarinhos do Itapety, Orquestra Sinfônica Jovem e Coral de Mil Vozes. Antes deles, às 19h30, quem sobe ao palco é a dupla mogiana Victor Viola & Vinícius.





Excepcionalmente neste sábado (3), as arquibancadas não estarão disponíveis para o público, já que serão ocupadas pelos estudantes que integram o Coral de Mil Vozes.

A Praça de Alimentação vai funcionar das 11 às 23 horas neste sábado, com opções de cardápio para todos os gostos – de tempurá a frango à basilicata, passando por paella, espetinho, hambúrguer, leitão, fritas, pastel, buraco quente, churrasco grego, sorvete, doces e outras opções.

No Pavilhão Empresarial, mais de 70 empresas estão com estandes nas áreas de agronegócios, comércio, indústria e serviços. O espaço tem atrações especiais, como estande de beleza comandado pelo Núcleo Empreender/ACMC, onde são oferecidos serviços gratuitos, como sobrancelhas, penteados, manicure e maquiagem. O público ainda pode aferir a pressão arterial e dançar ao som do DJ Rodrigo Dantas, todos os dias.

O primeiro balanço da ExpoMogi é positivo, com um público dentro das expectativas, boas vendas na Praça de Alimentação e negócios fechados por empresas expositoras. “Tivemos bons negócios já fechados no primeiro dia, o que confirma o potencial da ExpoMogi. Várias empresas conseguiram atingir seus objetivos e até superar, como é o caso de um hotel que fechou dois grandes eventos. E, neste final de semana, a expectativa é de grande público”, avalia Tânia Fukusen Varjão, presidente da ACMC.

A programação completa da ExpoMogi, com a relação de todo cardápio gastronômico, empresas e entidades participantes está disponível no aplicativo Guia Compre em Mogi, que pode ser baixado gratuitamente no celular. Basta acessas as lojas Google Play e Play Store.