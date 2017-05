Dupla tenta resgatar cavalo furtado e termina baleada em César

DESTAQUE

O autônomo Bruno Rodrigues Baptista, de 28 anos, e o estudante Robert Santana, de 16 anos, foram baleados, no final da noite desta segunda-feira, na Avenida João XXIII, nas imediações da Tivit, em César de Souza. O Peugeot era dirigido por Bruno e ele tinha como companhia o adolescente. Segundo um colega deles, de 16 anos, eles haviam ido ver se o seu cavalo que foi furtado estava no local. “O cavalo era outro e surgiu um motoqueiro que começou a atirar”, explicou à Polícia Militar.

O veículo ficou cravejado de balas, na sua traseira, na lateral esquerda e no parabrisa. Apesar de gravemente ferido, Bruno conseguiu dirigir até o Centro Esportivo no Bairro do Socorro, onde telefonou para a sua mãe Aparecida Donizetti Baptista, de 45 anos, e pediu socorro.

Os dois foram removidos à Santa Casa. Bruno se submeteu à cirurgia e, na tarde de ontem, os eu quadro era estável. A informação foi dada a O Diário por Rosemeire Paiva, de 44 anos. “Eu não sei o que aconteceu, o meu filho é honesto, ele gosta de bicicleta e cavalhos. Ontem (segunda-feira), ele saiu, dizendo que ia andar de bicicleta e ver um cavalo. Não conheço Bruno, mas foi o irmão dele, Jonatham que me avisou em casa, pois eu já estava preocupada”. Robert, atingido por um disparo nas costas, foi transferido e operado no Hospital Luzia. À tarde, já estava fora de perigo.

O delegado titular Argentino Coqueiro disse que o crime será apurado pelo 3º DP, em César de Souza, porque aconteceu naquela jurisdição.