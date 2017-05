Dupla suspeita de agredir assaltar e agredir idoso é detida

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Os primos Kevin Ferreira Moreno, de 25 anos, e Paulo Vinicius Fernandes Moreno, de 18 anos, foram capturados nesta quinta-feira (11) pelos investigadores Marcelo Mello e Marcos, do 4º Distrito de Jundiapeba. Eles foram reconhecidos como os autores do roubo praticado às 3h30 de 23 de abril último, na Avenida Marechal Rondon, no Barroso, na zona rural de Mogi. Eles assaltaram o idoso Eugênio Ferraz, de 65 anos, que se preparava para participar de uma excursão para Aparecida do Norte.

O marginal Kevin, diante do próprio primo Paulo, jogou Eugênio no chão e o agrediu a socos e chutes, roubando R$ 100,00 e outros objetos pessoais. A dupla fugiu, deixando para trás a vítima ferida. O delegado titular César Donizeti Benedicto, do 4º DP, abriu inquérito para apurar o crime. Ontem, ele interrogou e indiciou os acusados, além de requisitar a prisão temporária deles ao juiz de Direito Freddy Lourenço.

Uma testemunha relatou que os bandidos também moram no Barroso e são vizinhos do idoso. “Eles estavam sob efeito de entorpecentes, passaram e exigiram a bolsa do aposentado”, contou DS, de 44 anos.

Com a prisão dos primos, a Polícia acredita que outros roubos podem ser esclarecidos e quem reconhecê-los pela foto publicada no jornal deve procurar o Setor de Investigações do 4º DP.