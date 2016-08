Dupla presa cometeu assalto no Cocuera

Comentários (0) Policia Like

LAÉRCIO RIBEIRO

Os assaltantes Igor Silva de Lana, de 22 anos, e Daniel Evangelista da Silva, de 25 anos, presos na última sexta-feira, após roubo em sítio foram reconhecidos nesta terça-feira (30), como autores do roubo de R$ 20 mil, da agricultora Antonia Nacamoto Ohta, de 70 anos. Ela foi dominada pela dupla em seu sítio na Estrada Yamashita, altura do km 9, da Mogi-Salesópolis, no Bairro de Cocuéra.

O roubo foi esclarecido pelos investigadores Luiz Claro, Nilson Barbosa e Antônio Carlos Alves de Melo, o “Toninho”. O delegado titular Argentino da Silva Coqueiro, do Distrito Central, segundo os policiais, indiciaram os acusados por roubo. Outro assalto cometido pelos bandidos também praticado num sítio, em Cocuéra, na semana passada, está sendo investigado e tudo indica que teve a participação da quadrilha.

Segundo contou a agricultora Antonia Nacamoto na Delegacia, havia três homens num carro de cor escura, e um deles pediu água. Ela deu acesso à residência e já na cozinha foi rendida. Do quarto, pegaram R$ 20 mil e fugiram. Igor e Daniel integram um bando que saia de Itaquá para agir na Cidade.





Desde a última sexta-feira, os marginais Igor Silva de Lana, de 22 anos, e Daniel Evangelista da Silva, de 25 anos, estão no presídio. Eles foram capturados após cerco realizado pela Polícia Militar. O sargento Aguinaldo e o pm Alexsandro, da Patrulha Rural, do 17º BPM/M, capturaram os acusados depois de praticar assalto no sítio da família Wada, na Rua Shigueiti Yamada, no Bairro Porteira Preta. Eles roubaram um celular e R$ 250,00.