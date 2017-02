Dupla é presa por suspeita de sequestro em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Dois assaltantes foram presos pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (2) e autuados em flagrante no Distrito Central. Eles haviam sequestrado mãe e filha, por volta das 21h30 desta quarta-feira, na Rua Brás de Pina, no Alto do Ipiranga. As duas foram dominadas pelos bandidos, que as obrigaram a retornar ao carro delas, iniciando o sequestro relâmpago.

A dupla ameaçou a cabeleireira e a filha, pegando os celulares de valores elevados das duas, relógios avaliados em cerca de R$ 2 mil e R$ 95,00. A intenção dos bandidos era realizar saques com os cartões bancários e de crédito.

As vítimas foram salvas pela ação de policiais militares, que desconfiaram dos ocupantes do veículo dirigido por um dos marginais, o qual fez uma manobra perigosa diante da viatura.

A equipe da Polícia Militar fez sinal para o carro parar, mas o bandido seguiu o percurso na tentativa de escapar. Na Rua Transmissão, no Jardim Monte Cristo, a dupla foi rendida e capturada.

Os dois acusados foram colocados no “chiqueirinho” da viatura policial, já algemados. Um deles tentou quebrar o vidro do carro oficial e foi contido. Na Delegacia, os pms usaram spray de pimenta para conter o assaltante, de 21 anos. A dupla foi autuada em flagrante por extorsão, apresentada pela manhã na audiência de custódia no Fórum local e removida ao Centro de Detenção Provisória, no Bairro do Taboão.