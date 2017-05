Dupla de adolescentes é detida sob suspeita de roubo

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Um adolescente, de 13 anos, armado com uma faca e na companhia de outro infrator, de 16 anos, roubaram na tarde desta terça-feira (2) o celular do estudante Gabriel Martin, de 19 anos, mas foram surpreendidos por policiais militares que passavam pela Rua Lara, altura do nº 298, no Parque Santana, no momento do ataque.

O delegado Carlos Eduardo Chrispim, a escrivã Maria Auxiliadora e o investigador Mineiro, de plantão no Distrito Central, sindicaram os adolescentes em Ato Infracional por roubo.

“Ele (a vítima) estava sentada quando nós nos aproximamos e anunciamos o roubo. E ao levar um soco, peguei a faca para me defender”, inventou o menor, de 13 anos.

O estudante Gabriel contou que “eu aguardava a minha namorada quando eles me abordaram. A Polícia passou na hora no local”.