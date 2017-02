Duas pessoas são indiciadas por acidente com fretado na Mogi-Bertioga

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A empresária Daniela de Carvalho Figueiredo, de 40 anos, proprietária da União do Litoral Transporte e Turismo Ltda, e o seu gerente de manutenção, o engenheiro Adriano André do Vale, de 45 anos, foram indiciados e interrogados no último dia 30 de janeiro pelo delegado de polícia Sérgio Lemos Nassur, da Delegacia de São Sebastião. Eles já respondem pelo acidente ocorrido com um dos ônibus da empresa, no fim da noite de 8 de junho do ano passado no km 84 da Rodovia Mogi-Bertioga, no trecho da Serra do Mar, o qual deixou saldo de 18 mortos, entre os quais 17 universitários, e 17 feridos, também estudantes da UMC (Universidade de Mogi das Cruzes) e da UBC (Universidade Braz Cubas).

A Informação foi divulgada nesta segunda-feira (6) a O Diário pelo advogado José Beraldo. Ele representa com a sua equipe, 12 das 18 famílias das vítimas fatais, nas esferas criminal e civil. Segundo ele, “o indiciamento já foi uma vitória, a empresária Daniela e o gerente Adriano André são culpados pela tragédia. Eles negam, mas o laudo pericial da Polícia Científica já apontou que houve falha no sistema de freios do coletivo”.

Ainda de acordo com o criminalista, com a conclusão dos autos, o inquérito será remetido ao Ministério Público. “Vamos aguardar a denúncia do promotor de Justiça e, dependendo da situação, pleitearemos, como assistente da acusação, que os indiciados, a empresária e o seu gerente de manutenção, sejam processados por homicídio doloso (com intenção) e levados a júri popular”.

Antônio Carlos da Silva, de 37 anos, motorista do ônibus, chegou a ser suspeito de guiar em alta velocidade ao retornar com os alunos de Mogi para São Sebastião. Um dos estudantes, Wanderson da Silva, de 21 anos, o inocentou à imprensa, afirmando que “por três vezes, ele passou por curvas, tentando evitar o acidente”.

O coletivo, no entanto, tombou no km 84 e se projetou do lado esquerdo contra uma rocha. Antônio também faleceu. A empresária Daniela, ao ser interrogada pela Polícia Civil, declinou Adriano André como gerente da frota com 37 ônibus e disse que ele tem total autonomia no seu setor. Ela negou que já tivesse recebido reclamações de universitários sobre a manutenção dos coletivos. “Em dois anos de serviço, o motorista teve três multas por excesso de velocidade”, frisou a dona da Viação União do Litoral.

O gerente Adriano André garantiu que antes do acidente o ônibus havia passado por revisão e não possuía qualquer problema no sistema de freios. O advogado Beraldo disse que ainda acompanha o processo de indenização contra a Viação União do Litoral, estimado em R$ 1 milhão. Amanhã, às 17 horas, ele frisou que “eu estarei com os familiares e amigos das vítimas da tragédia, participando de uma manifestação na frente do Fórum de São Sebastião, em busca de justiça”.