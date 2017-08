Drogas junto à linha férrea

Cartas

A MRS, em nota que deu a este jornal sobre a matéria, faltou com a verdade, pois ela tem sim a obrigação legal de atuar dentro das vias férreas com base no Decreto Federal 1.832, de 04 de Março de 1996, (Regulamento dos Transportes Ferroviários).Art.1º-IV – a segurança nos serviços ferroviários; bem como no Capítulo IV – Da Segurança – Art. 54, V – garantir a manutenção da ordem em suas dependências; Art. 55 – Compete à Administração Ferroviária exercer a vigilância em suas dependências e, em ação harmônica, quando necessário, com a das autoridades policiais competentes; Art. 57 – Aquele que praticar ato definido como crime ou contravenção será encaminhado pela segurança da ferrovia, à autoridade policial competente.

Portanto, como podem ver, demonstrou desinteresse e não cumpre o que está escrito na lei, pois tem segurança patrimonial, que é regulamentada pela Lei 7.102/83 e portaria 3233/12, determinando que tem o dever legal de agir no âmbito interno da MRS.

Mas não age, comprovadamente, como viram neste caso e imputa ao Estado agir no seu ligar, ao invés de agir em harmonia com autoridades, como determina o decreto federal citado. Aliás, não é novidade este comportamento desta operadora de transporte de cargas, pois se verem no trecho de Suzano, fazem o mesmo, pois existe uma cracolândia lá, a céu aberto, numa área que é de sua responsabilidade. Está lá para quem quiser ver todos os dias. É uma vergonha a situação do local.

Adalberto S. de Andrade

Diretor do Sindicato do Policiais Ferroviários Federais do Estado de S. Paulo