Editorial

Após três anos, o Programa Especial de Refinanciamento de Débitos (Refis) é um meio de reduzir a elevada dívida ativa do Município, estimada em R$ 816 milhões, e captar pelo menos uma parte dos recursos financeiros que fazem muita falta durante a atual recessão econômica.

As projeções sobre o valor total dos acordos a serem fechados dão o tom severo do momento – apenas R$ 50 milhões, assim mesmo parcelados em até seis anos, poderão voltar aos cofres municipais. A rasa expectativa tem suas razões. Do total devido, R$ 231 milhões já parcelados em outras ocasiões, ainda estão sendo pagos pelos devedores, que não poderão ser beneficiados com um segundo refinanciamento.

A renegociação é uma medida sempre questionada e impopular porque banaliza os bons pagadores. Porém, ela é uma carta colocada na mesa para garantir dos males o menor: o recebimento de pelo menos uma parte da dívida ativa, normalmente antiga e dada como perdida.

Na prática, ainda, o Refis atende principalmente os pequenos calotes porque os que devem as grandes fortunas, em geral, rolam as dívidas públicas quase que indefinidamente. Esses poucos e “ricos” inadimplentes contumazes são o que de pior existem, porque vivem à revelia da lei. Com esses, o governo municipal precisa ser implacável para fazer justiça com todos os demais contribuintes que pagam uma altíssima carga tributária, não só ao Município, mas também aos governos do Estado e Federal.

Apesar disso tudo, a renegociação não deixa de ser uma alternativa possível para recuperar os cofres municipais e dar celeridade às cobranças feitas pela Prefeitura. A tradição mostra que fora do caminho da conciliação, a dívida tende a rolar por muito mais tempo.

Mesmo com a melhoria dessa ferramenta, com a atuação do Departamento de Cobrança Amigável e da Procuradoria Municipal de Assuntos Fiscais e Tributários, em maio do ano passado, numa reportagem publicada por este jornal, a Prefeitura possuía 41.901 devedores e uma dívida de R$ 809 milhões. Esse setor tem conseguido inibir um exagerado crescimento das contas em vermelho, se for levada em consideração o agravamento da crise nos dois últimos anos.

Com o Refis, o prefeito Marcus Mello orquestra uma jogada administrativa para injetar algum dinheiro na máquina pública, que vive dias espartanos, com o pagamento apenas dos custos administrativos contraídos e o congelamento de projetos que dependam do dinheiro municipal.