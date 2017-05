Donos de imóveis reclamam de demora na entrega de empreendimento da MRV

Cidades

NATAN LIRA

Após esperar três anos pela entrega do empreendimento Spazio Miraflores em Mogi das Cruzes, da MRV, os proprietários dos imóveis reclamam das mudanças de prazo da construtora e da cobrança mensal da taxa de obras, entre R$ 800,00 e R$ 1,5 mil, mesmo não havendo mais movimentação no local. Eles se programaram para receber o apartamento no final do mês de fevereiro. Mais de dois meses depois, ainda precisam pagar aluguel ou morar de favor.

A fiscal de caixa Fernanda Rodrigues dos Santos, de 22 anos, é uma das proprietárias do empreendimento e reclama que a MRV informou na compra que, em caso de atraso na entrega, eles teriam 180 dias para terminar a obra. “A gente entrou em contato com a Prefeitura e o Habite-se, um documento que libera a entrega, ainda não foi liberado porque falta a entrega de um laudo dos bombeiros”, conta.

Para o auxiliar de apoio administrativo Rodrigo Savenino Bus, de 30 anos, o atraso mostra o desrespeito por parte da construtora, isso porque ela tem ciência de quais documentos são necessários para liberar o imóvel e não cumpre. “A gente está sendo onerado com a taxa de obras, sendo que o condomínio está pronto desde fevereiro”, pontuou.

A reportagem questionou a MRV sobre a expectativa da entrega, o motivo dos compradores continuarem pagando a taxa de obras, mas a construtora se limitou a dizer que está fazendo algumas adequações solicitadas pelos órgãos públicos para a liberação do Habite-se. “A empresa destaca ainda que o objetivo é respeitar o prazo contratual de entrega”, trouxe o texto enviado a O Diário.