Domingos Montagner, o Santo de Velho Chico, desaparece no Rio São Francisco

NATAN LIRA

O ator Domingos Montagner, o personagem Santo da novela ‘Velho Chico’, estaria desaparecido no rio São Francisco, na Cidade de Canindé, em Alagoas, desde às 14h30 desta quinta-feira (15). As primeiras informações dão conta de que o ator teria saído para tomar um banho no local chamado Prainha de Canindé e não mais retornou.

Ao Portal UOL, o soldado Carlos Santos, da Polícia Militar de Sergipe, contou que o local é considerado perigoso. “Ali há um desencontro das águas e formam-se redemoinhos. Realmente é onde o rio é mais complicado, há vários retornos da água”, disse Santos.





Ainde de acordo com o portal UOL, o caso mobiliza bombeiros, policiais e pescadores de Sergipe e Alagoas, já que o rio faz divisa entre os dois estados.

Em 13 de junho, O Diário publicou uma entrevista com Domingo Montagner. À época. o ator falou sobre os personagens ‘durões’ que marcam a sua vida. Confira a entrevista aqui.