Domingo é dia de lembrar histórias do folclore político

Já dizia Millôr Fernandes que “há um momento, no meio das crises, no centro dos dramas, no decorrer dos cansaços de uma luta às vezes grandiosa, mas a maior parte das vezes medíocre e rotineira, em que os políticos riem. Bastante dos outros. Algumas vezes de si mesmos”. Isso ocorre quando resolvem contar causos, muitos dos quais, perdidos “no tempo incomensurável do folclore”. É quando eles se divertem relembrando histórias em que foram protagonistas, ou simplesmente ouviram contar. Coisas geralmente engraçadas, realistas ou até mórbidas. Não importa. O que vale é rememorar momentos proporcionados por reuniões, discursos, debates, ou comícios, quando eles ainda faziam parte obrigatória das campanhas eleitorais. Ou mesmo no dia a dia dos gabinetes. Especialmente causos de um tempo onde a ditadura do politicamente correto ainda não existia e nem as reações a histórias do gênero despertavam a ira tão comum nos dias de hoje. A política ficou oficialesca, chata. Muito chata mesmo. E os políticos também parecem ter perdido o bom humor, preocupados que estão em passar para seus eleitores uma imagem pasteurizada, bem diferente do que muitos são no dia a dia. E se as histórias de hoje já não são tantas, ficaram as do passado, rememoradas quase sempre numa roda de amigos mais íntimos. E são justamente as histórias do folclore político, que esta coluna pretende rememorar, a partir de hoje, sempre aos domingos. “Folclore não é história. É versão popular da história”, afirma o jornalista Sebastião Nery, um craque em recolher e contar em seus livros do passado os muitos causos da política e seus personagens. “Folclore político não é história política. As histórias do folclore vão mudando na boca do povo como as nuvens mudam na boca do vento”, ensina Nery, enquanto Monteiro Lobato dá a exata dimensão do termo: “Folclore são as coisas que o povo sabe por boca, de um contar para o outro”. A coluna se propõe a relembrar histórias da política local, assim como de personagens muito conhecidos da classe política nacional. Histórias que, certamente, irão ajudar a tornar o seu domingo menos árido e duro em relação ao resto do noticiário que hoje confunde política com polícia. E, desde já, convoco os leitores de espaço a colaborar comigo, enviando casos que realmente mereçam ser lembrados e se enquadrem dentro de nossa proposta. E bons domingos a todos.

Cachorros demais

Waldemar Costa Filho era prefeito, quando as ruas andavam atulhadas de cães vadios. Ou melhor, “cães sem-teto”. Num encontro com jornalistas, veio a cobrança. E ele respondeu de pronto: “Pois amanhã, vou resolver isso. Vou mandar que o chefe da carrocinha amarre atrás dela uma cadela no cio e percorra as ruas da Cidade. Quando juntar um bando de cães em volta, basta tocar para o Depósito Municipal. Em pouco tempo resolvemos o problema”. A promessa jamais foi cumprida, pois o prefeito alegou que “senhoras da sociedade” ligaram para desencorajá-lo. E os cachorros continuaram nas ruas.

“Eu disse lei-te”

Sebastião Nery lembra que Jânio Quadros, sempre bom de copo, estava hospedado no Recife, na casa do deputado Murilo Costa Rego, em campanha para presidente da República. Acordou com sede: “Murilo, tu podes providenciar um uísque?” Murilo providenciou. Quando o garçom chega com a garrafa, está entrando na sala uma comissão de prefeitos pernambucanos. Jânio não se perturba: “Eu disse leite, Murilo. Lei-te. Veio o lei-te. E ele bebeu.

Bolsos cheios

Padre Melo era deputado federal e financiador-mór das campanhas eleitorais na Cidade. Atendia aos aliados em seu gabinete, na UMC, que fundara há pouco tempo. Toda semana, ele recebia um vereador bonachão, cuja campanha mais parecia um saco sem fundo. Irritado com o gastador, numa sexta-feira, Melo pediu ao tesoureiro que compusesse a caixinha do tal com as menores notas e moedas em circulação à época. O vereador se viu obrigado a encher os bolsos de suas calças largas para carregar toda aquela dinheirama, que não valia um quinto do peso. E foi assim, segurando as calças com as duas mãos, que ele caminhou pela Cidade até sua casa. A lição de nada valeu. Na outra semana, lá estava ele, novamente batendo à porta do reitor.

Ah, a Providência…

Outra de Nery: Um casal de jornalistas estava a caminho de uma entrevista com Jânio Quadros e quando o carro parou na porte, o rádio apresentava uma edição extra. Os dois entraram: “Presidente, o senhor já soube? A rádio acabou de informar que o Castello Branco (ex-presidente da República) morreu em desastre de avião, no Ceará.” “Lamento”, disse, se encaminhando para dentro da casa. Pôs um uísque, duas pedras de gelo, deu um gole: “Lamento pro-fun-da-men-te”. E pegando no braço da jornalista, respirou fundo e suspirou: “Minha filha, não julgo as decisões da Providência Divina”. E goleou o uísque.

Frase

Se eu não fosse otimista, já tinha me naturalizado dinamarquês. É claro que sou otimista. Confio muito no nosso povo e no nosso País.

João Saldanha (1917-1990), jornalista esportivo, técnico de futebol e comunista de carteirinha, que faria 100 anos no mês passado.