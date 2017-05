‘Dom Quixote’ abre a Virada Cultural

Caderno A - Capa

Neste fim de semana, Mogi das Cruzes participa da 11ª edição da Virada Cultural Paulista, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura Municipal. No palco principal, montado no estacionamento do Ginásio Municipal Hugo Ramos, desfilam nomes de peso da música, como Daniela Mercury, que faz show na noite de sábado. No encerramento do evento, quem se apresenta é Arnaldo Antunes.

Neste palco, que também recebe o músico da Cidade, Gui Cardoso, contará ainda com o show da banda Xaxado Novo, com seu som original, que mescla ritmos nordestinos com música cigana e oriental. Também pode ser conferida neste espaço a apresentação do rapper Filipe Ret e o som do Grupo Batakerê com ‘A Cara do Brasil’.

O Teatro Vasques também será palco de espetáculos teatrais e show de humor durante todo o fim de semana. É neste espaço que acontece a abertura da Virada Cultural com o espetáculo de dança ‘Dom Quixote’ apresentado pela Cia. Brasileira de Danças Clássicas.

Atrações musicais, literárias e peças teatrais são destaque também no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. Outros palcos externos estão no Largo do Rosário e do Bom Jesus, além da Praça Flávio Furlan, junto ao Terminal Central, que será reduto da música eletrônica.

O show de humor acontece em dois espaços nesta edição da Virada Cultural. Na primeira meia hora de domingo, o comediante Felipe Pontes sobe ao palco do Vasques com o show “Personalidades”, que mistura stand up comedy com imitações de celebridades. Na tarde de domingo, às 15h30, Ben Ludmer comanda o espetáculo de humor ‘Sem Cartola’ no palco principal, montado no Mogilar.

A criançada também será contemplada no domingo pela manhã, às 11 horas, pelo grupo Pia Fraus, que apresenta “Gigantes de Ar”, espetáculo de rua reúne palhaços, trapezistas e bonecos infláveis gigantes, no Vasques. No mesmo dia, mas à tarde, na Biblioteca Municipal Benedicto Sérvulo de Santana, no prédio do Centro Cultural, acontece a contação de histórias ‘Dona Preguicinha’, da Trupe Patoktak.

Ingressos

Todos os espetáculos da Virada Cultural Paulista são gratuitos, mas o acesso aos espaços internos depende da disponibilidade de lugares. A entrada será por ordem de chegada. Confira a programação completa e a localização dos palcos no www.mogidascruzes.sp.gov.br e veja também mais detalhes sobre os shows e espetáculos.