Dom Odilo inaugura prédio de faculdade

Cidades, QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

Amanhã, a Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI inaugura o novo prédio no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes. O local será aberto às 10 horas com uma celebração presidida pelo arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer e os bispos, no salão do antigo prédio da universidade. Com maior espaço, o bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini espera conquistar novos alunos e ampliar a cartilha de cursos. “Agora temos um prédio bastante simples, mas que se revestiu de uma beleza pelo fato de ter uma frente de vidro e um ótimo jardim”, alegra-se Stringhini.

A nova estrutura é formada por um prédio de dois andares, com 10 salas, que serão divididas entre diretoria, coordenação, sala dos professores, espaço de informática, biblioteca, secretaria e financeiro.

Para Stringhini, a abertura do espaço faz parte de um sonho da Catedral, acalentado desde 2013, quando ele era recém-chegado na Cidade e transferiu o ensino da Fazenda Tabor para o Centro. “A instalação veio para o Mogilar visando possibilitar aos leigos e leigas o acesso aos novos cursos. Em 2015 e 2016, nós trabalhamos para melhorar as acomodações. As antigas dependências eram muito precárias”, conta.

Atualmente, a faculdade tem matriculado 157 alunos. A minoria é formada por seminaristas. “Para o futuro a gente espera conquistar mais alunos e abrir novos cursos, como psicologia, pedagogia e história”, conta o padre Dorival Aparecido de Moraes, membro da administração econômica da faculdade. O religioso destaca que existem planos para o curso de História ter início já em 2018.

A construção do novo prédio custou R$1,9 milhão – R$ 1,7 milhão custeado pela Catedral de Santana e R$ 200 mil de doações. Agora, a Diocese de Mogi das Cruzes deverá reformar um salão instalado no mesmo espaço, para alugar para festas. O antigo prédio deverá ser usado pelos movimentos da igreja. “O nosso sonho agora é transformar a antiga instalação em um museu da Catedral”, afirma o padre Dorival.