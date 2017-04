Dois menores mortos em tiroteio

Policia

Polícia Militar diz que eles saíram de veículo roubado já atirando

LAÉRCIO RIBEIRO

Os adolescentes Yagho da Silva Ueno e Nicolas Alencar Trindade, ambos de 17 anos, que residiam na zona leste de São Paulo, foram mortos, por volta das 23 horas, desta sexta-feira, em troca de tiros com a Polícia Militar, na Rua Campos Sales, no Centro de Suzano, na frente da Churrascaria Gaúcha, depois de chocarem o Honda Fit roubado em uma árvore.

A rodas se enroscaram em correntes diante do comércio e o veículo tombou. Os bandidos teriam saído atirando. O Honda Fit foi roubado pouco antes da comerciante Maria Teresinha Natsue Nakamura, de 65 anos na Rua Marechal Deodoro, no Parque Suzano, conforme os policiais militares relataram ao delegado Rodrigo Kochenborger, ontem de madrugada.

A autoridade registrou o tiroteio com dois mortos como Resistência, Homicídio Simpes Consumado/Morte Decorrente de Oposição e Intervenção Policial, Excludentes de Ilicitude/ Legítima Defesa e Localização e Entrega de Veículo. O procedimento será encaminhado ao Setor de Homicídios, cujo delegado Rubens José Angelo vai apurar se houve excesso.

Além de Maria Teresinha, dona do automóvel roubado, no Boletim de Ocorrência constam como vítimas, mas de tentativa de homicídio, os policiais militares Vitor Eduardo Oliveira Campos, de 32 anos (tenente), Osório Rodrigues Filho, de 26 anos (cabo), Regiane Ribeiro de Souza, de 43 anos (sargento) e João Paulo Pereira Torres, de 32 anos (cabo), todos da Força Tática, do 32º BPM/M/.