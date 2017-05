Dois casais são presos em Mogi sob suspeita de assaltar motoristas de uber e táxi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Dois meses de investigações lideradas pelo delegado titular Alexandre Batalha, do Núcleo de Roubos de Cargas e do 3º Distrito Policial de César de Souza, levaram à cadeia, no começo da manhã desta sexta-feira (5), dois casais de criminosos que assaltavam motoristas de Uber e taxistas de Mogi das Cruzes. Até o começo da noite, três vítimas já haviam sido localizadas e falta uma quarta, porém a autoridade acredita que com a divulgação das fotografias dos envolvidos,menos a da menor, de 14 anos, outros delitos podem ser elucidados.”Quem reconhecê-los pode nos procurar segunda-feira”, avisa.

Os bandidos são Fábio Antônio Rodrigues de Oliveira, de 18 anos, Bruno Wapnyk Justino, de 20 anos, Joice Silveira Borges, de 20 anos, e uma adolescente, de 14 anos. Eles residem em Mogi das Cruzes e não tinham antecedentes criminais.

Ao justificar a onda de assaltos na cidade, alegaram que cometeram os crimes porque não conseguem emprego e precisam de dinheiro para comer, conforme o delegado Alexandre detalhou a O Diário..

“Nós começamos a investigar e obtivemos filmagens das câmeras de monitoramento.Além disso, um dos veículos roubados dos motoristas foi deixado no estacionamento do Condomínio Toyama, na Estrada Mogi Salesópolis, onde mora um dos criminosos”, afirmou o titular.

A partir das informações coletadas por sua equipe composta pelos investigadores Murillo Batalha, Michel Castilho e Thales Adriano, coordenados pelo chefe Maurimar Batalha, o delegado requisitou à Justiça a prisão temporária dos envolvidos. Os policiais cumpriram os mandados, ontem, por volta das 6 horas. Nenhum dos criminosos reagiu e em poder deles foi apreendida a faca que o grupo usava nos roubos e ainda uma das chaves dos veículos roubados. Ao concluir os procedimentos de Polícia Judiciária que serão remetidos ao Fórum de Mogi, o delegado Alexandre ressaltou que “vou pedir a prisão preventiva deles, pois são perigosos e roubaram dinheiro, documentos, cartões bancários e os carros das vítimas.”

Nesta sexta, os três maiores: Fabio e a namorada Joice, além de Bruno foram indiciados em inquéritos, já a adolescente, de 14 anos, a qual não pode ter a identidade revelada em razão do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), alegou que “sou estudante e entrei nessa”. Ela foi liberada no final da tarde pelo Juizado da Infância de Juventude.