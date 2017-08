Do limão, a limonada!

Artigos

Marco Bertaiolli

Já estamos no segundo semestre de 2017. Hora de parar e pensar no quão rápido está passando o tempo e o que ainda temos de trabalho a ser executado até o final do ano. Falo isso porque me parece que desde o começo do ano estamos numa discussão que se alimenta de duas vertentes da mesma fonte: o cenário em que vivemos hoje é causado pela dimensão da crise econômica ou pela dimensão da crise política?

Não dá mais tempo para ficar pensando numa resposta para esta pergunta e muito menos buscando culpados em cada um dos lados. O mês de agosto começou ontem, e já está quase na metade. Daqui a pouco é novembro, dezembro, e lá se foi um ano inteiro de discussões, acusações e planejamentos que não saíram do papel. Muito choro, pouco lenço.

Não se pode negar a realidade, mas é preciso ir mais além e enxergar o que é necessário ser feito. Ninguém vai reinventar a roda, mas é bem possível encontrar outras formas de utilizá-la. O velho ditado do limão faça uma limonada não é só uma frase de para-choque de caminhão. É isso mesmo. É na crise que temos de colocar em prática a criatividade. Não há recursos, então que nos sobrem, força de vontade e inteligência estratégica para superar os desafios e os obstáculos, e encontrar as soluções onde elas estiverem. Afinal, não há problema inédito. Para todo problema, alguém já encontrou a solução.

É verdade que, em última instância, os determinantes econômicos acabam por definir e conduzir a própria dinâmica política e social. Mas nem sempre o economicismo levado às suas últimas consequências atua como bom conselheiro para compreender a riqueza e a complexidade do todo.

As Prefeituras, Estados e União passam sim por problemas financeiros sérios, fruto de crise econômica x crise política. Os recursos estão escassos por todos os lados. Só que uma Prefeitura não pode sucumbir à queda da arrecadação. Não é uma como empresa, em que se fecham as portas. Os serviços precisam continuar e a população, que é o grande objetivo na ponta deste iceberg, deve ser atendida com o que há de melhor na saúde, transporte, educação, segurança, esporte, lazer e cultura. A vida é uma constante superação de obstáculos. Não fosse assim, não seríamos o que somos. Somos melhores e mais fortes do que já fomos. E é assim que precisamos encarar a crise política e econômica: somos melhores do que elas e sim somos capazes de superá-las.

Marco Bertaiolli, 49 anos, é diretor executivo da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp); autor dos livros Cidade Saudável – Um Novo Jeito de Pensar e Fazer Saúde e Cidade do Saber – Um Novo Jeito de Pensar e Fazer Educação, vice-presidente estadual do PSD e ex-prefeito de Mogi das Cruzes nas gestões 2009/2012 e 2013/2016.