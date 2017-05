Cartas

Os anos passam, os tempos mudam, muitos devotos já se foram, mas a Festa do Divino consegue sobreviver a tudo isso, graças à fé e à persistência dos mogianos. Dá gosto ver devotos, madrugada adentro, caminhando em direção à Catedral para participar da Alvorada, ou enfrentando longas filas para conseguir comprar alguma coisa na quermesse do Mogilar. Sem contar a demonstração de apego ao Divino dado por homens e mulheres que visitam as casas dos mogianos para orar para o Divino Espírito Santo. São tradições que a Cidade consegue manter, apesar de seu crescimento e das mudanças que a própria Igreja Católica começa a admitir, nos últimos tempos, sob o episcopado de Francisco. A Cidade está de parabéns por assegurar que todas essas tradições continuem vivas.

Marta de Castro e Souza

martacs@hotmail.com