Diversos setores participaram da greve em Mogi

ELIANE JOSÉ

Terminais sem ônibus e estações sem trens em circulação. Assim amanheceu Mogi das Cruzes, nesta sexta-feira (28), dia da mobilização nacional realizada por centrais sindicais e sindicatos em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência Social. A paralisação de motoristas, contrariando as decisões judiciais, complicou a vida de milhares de trabalhadores nas primeiras horas da manhã. Com o passar das horas, no entanto, os ônibus voltaram a circular, normalizando o atendimento à população, mas a rotina da Cidade foi comprometida: lojas ficaram mais vazias, restaurantes com poucas cadeiras ocupadas, escolas públicas funcionaram parcialmente, numa sexta-feira também marcada pela drástica queda da temperatura e por ser véspera de um feriadão: segunda-feira é Dia do Trabalho.

Por volta das 9 horas, na região central, manifestantes percorreram algumas ruas e conseguiram o fechamento de diversas lojas e do Mercado Municipal, comemorado com aplausos. Porém, muito rapidamente, elas reabriam após a passagem do grupo estimado em 300 pessoas, tanto pela Polícia Militar como por lideranças sindicais. Lojistas mais resistentes eram convencidos pelos próprios policiais a atenderam ao pedido. Com as agências bancárias foi diferente. Elas permaneceram fechadas com os cartazes vermelhos informando sobre a greve geral. O protesto pacífico foi acompanhado por dezenas de policiais militares, armados e munidos com o gás de pimenta, não utilizado durante a manhã.

Sem o transporte, pontos de ônibus ficaram vazios e muitas pessoas pegaram carona, táxi ou Uber para chegar ao trabalho. Para César de Souza, uma corrida custava R$ 5,00. Esse foi o meio encontrado por quem não podia perder o dia de trabalho: “Queria protestar, mas não posso, perco o dia, o salário”, lamentou Gabriela Fontes, funcionária de uma empresa de telemarketing, de César de Souza, que locou veículos especialmente para atender aos trabalhadores.

Gabriela, assim como outras pessoas, se diz contra as reformas trabalhistas e da Previdência Social em vias de serem implantadas, mas discordava da paralisação. “As pessoas não podem ser forçadas a parar”, disse, logo contra-argumentando: “Eu queria parar, alguém tem de parar para que o governo saiba que o trabalhador não está satisfeito, ele terá muitas perdas”.

A cabeleireira Catiane Fontes de Almeida, de 29 anos, ficou a pé. E teve dificuldades para ir ao curso do Crescer, em Braz Cubas. Mesmo com o inconveniente, não criticava o movimento. “É preciso que algo mude para melhor”.

Durante a madrugada e a amanhã, a decisão do juiz Bruno Miano, que determinava a operação do transporte coletivo foi descumprida, com o registro de poucos incidentes. Dois ônibus foram depredados, na madrugada. Alguns coletivos chegaram a sair das garagens das empresas que operam as linhas municipais. Porém, devido aos incidentes, as empresas decidiram recolhê-los. A CS Brasil estima que 30% dos passageiros foram afetados, apenas durante a manhã.

No começo da sexta-feira, algumas pessoas procuraram as estações de trens, mas ao tomarem conhecimento de que os veículos não circulariam, devido à greve, decidiram retornar às suas residências. Outros seguiram a pé ou pediam carona para chegar ao destino. Os terminais municipais ficaram vazios. No entanto, ali pelas 9, 10 horas, os coletivos começaram a percorrer as ruas, ainda sem passageiros.

Em Jundiapeba, as composições enfileiradas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos confirmavam os avisos anteriores da categoria, que decidira previamente pela adesão à greve. As estações de trem fechadas também comunicavam a paralisação.









Em Jundiapeba, as composições enfileiradas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos confirmavam os avisos anteriores da categoria, que decidira previamente pela adesão à greve. As estações de trem fechadas também comunicavam a paralisação.

Espera

Estudante de Biomedicina e funcionária de um salão de cabeleireiros, em Braz Cubas, Rafaela Pelegrini, de 19 anos, permaneceu mais de uma hora no ponto de ônibus da Praça Coronel Almeida, conhecido por ficar lotado. Ontem pela manhã, ele estava vazio. Moradora no Mogi Moderno, ela veio a pé para a região central e esperava a patroa para chegar ao local onde trabalha. Não aderiu ao movimento, que considera justo. “Não posso parar porque trabalho, mas acho a greve justa. Pesquisei as reformas e os trabalhadores vão perder benefícios importantes, ficarão ainda mais frágeis”.

Sindicatos

Representantes do movimento sindical não escondiam o feito: forças antagonistas se revezaram no mesmo microfone durante o protesto iniciado no Largo do Rosário, por volta das 8 horas, para marcar a mobilização nacional contra as reformas trabalhista e da Previdência Social, prestes a serem aprovadas pelo Governo Federal. Esse momento de união foi captado pelo advogado Carlos Zambotto: “Hoje, Mogi não tem bandeira, a nossa bandeira é a dos trabalhadores”.

“O impacto das perdas trabalhistas mudou a maneira como a população, historicamente se posicionava diante de um protesto. Nós estamos vendo, hoje, a conscientização do trabalhador porque as reformas são muito prejudiciais para todos”, disse a professora e ex-vereadora Inês Paz (PSOL).

A mobilização, disse ela, abre oportunidade para outras discussões, como as próximas eleições. “O brasileiro não pode aceitar mais do mesmo. Quando as antigas lideranças, como o ex-presidente Lula é acusado tão seriamente, eu chego a me perguntar: teremos eleições em 2018? Quem serão os candidatos? Todos os acusados serão presos? É um momento difícil, mas essa unificação das centrais sindicais que vemos aqui aponta para um caminho possível para reagir a todo esse quadro negativo”, refletiu.

Ana Paula Gonçalves da Silva, do Sindicato dos Comerciários de Mogi, uma categoria que acumula perdas há décadas, destacou: “Protestamos porque sem essas mudanças trabalhistas, o trabalhador do comércio enfrenta um severo desemprego, com elas, não temos ideia de como será no futuro”. Segundo, o setor opera com um quadro mínimo de funcionários. “Cansamos de ver o trabalhador pagando a conta. Empresário nunca corta lucro”.

O advogado Claudio Fernandes, da Comissão do Trabalhador da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), listou como perdas “irreparáveis” a exposição da mulher grávida a situações insalubres, o aumento da carga de trabalho e a redução do intervalo para o almoço, além da equiparação da idade mínima para homens e mulheres aposentarem.

Para o vereador Rodrigo Valverde (PT), o fim do piso salarial e os 65 anos mínimos para homens e mulheres se aposentarem são algumas das principais perdas. “A negociação tem mais valor do que a lei. E o que na prática irá acontecer? O trabalhador que não quer passar fome, irá ceder. As mudanças acabam com o poder de organização do trabalhador”.

Questionado sobre o repúdio do trabalhador ao movimento sindical, Valverde admitiu que o sindicalismo terá de rever posicionamentos. “Isso, de fato acontece, porque esqueceram (as lideranças) de representar a categoria, muitas direções se afastaram de suas bases e o povo está cobrando”. Isso cabe ao que aconteceu com o PT?, questionou O Diário. E o vereador respondeu: “Sim, cabe. A classe trabalhadora se sentiu órfã, mas o partido pode ser visto de novo como um ponto de resistência às reformas. O que está acontecendo é que o PSDB e os ‘bolsonaros’ estão apoiando essas medidas que penalizam o trabalhador, e o PT não”.





Estiveram presentes os sindicatos dos Metalúrgicos, Bancários, Papeleiros, Transportadores Escolas, Professores, Servidores Públicos, Comerciários, Despachantes, e outros, além dos vereadores Rodrigo Valverde e Iduigues Ferreira Martins, do PT, e Clodoaldo Aparecido (PR).

Justiça

O juiz da Vara da Fazenda Pública de Mogi das Cruzes Bruno Machado Miano informou ontem que ainda não tem uma definição sobre a aplicação da multa que estava prevista para o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários de Mogi das Cruzes e Região por ter aderido a greve geral desta sexta-feira.

“Cabe à Prefeitura avaliar e informar se houve descumprimento total ou parcial da decisão”, esclarece. O juiz observa também que o Sindicato pode se manifestar e entrar com agravo de instrumento contra a decisão dele de deferir a liminar em ação civil pública ajuizada contra a entidade pela Prefeitura de Mogi para impedir a paralisação do transporte coletivo no Município, sob pena de multa de R$ 500 mil.

A assessoria jurídica do Núcleo Intersindical do Alto Tietê, que envolve mais de 25 sindicatos de trabalhadores do Alto Tietê, informou que vai tentar um acordo para evitar prejuízos ao Sindicato dos Rodoviários. A intenção é tentar convencer a Prefeitura e a Justiça sobre a legitimidade do movimento grevista deflagrado em todo o País contra as reformas trabalhistas e previdenciárias, e pedir que a Prefeitura e a Justiça desistam de aplicar a multa de R$ 500 mil à entidade sindical por ter aderido à paralisação.

A informação foi repassada pelo assessor do Núcleo, o advogado Zamboto, que pretende tratar do assunto depois do feriado. Ele disse que vai agendar um encontro com representantes da Prefeitura e com o juiz Miano. “Consideramos inoportuna a liminar que define o movimento como ato político, sem reivindicação, o que não é verdade. Os trabalhadores defendem uma causa justa e explicita contra as reformas trabalhistas e previdenciárias que coloca em risco os direitos adquiridos”, argumenta.

A decisão judicial teve objetivo de evitar a interrupção de serviços essenciais. O juiz alega que a paralisação de protesto e não se configura uma greve trabalhista, quando se frustra uma negociação entre as partes. Por isso, deve seguir as exigências legais que preservam os direitos da coletividade.

Os serviços essenciais não foram paralisados. A Prefeitura registrou apenas atraso de funcionários responsáveis pela coleta de sangue em três unidades de saúde pela manhã, mas outros profissionais foram remanejados para atender à população.