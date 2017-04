Distrito combate ocupação ilegal

Cidades

Moradores e lideranças de Taiaçupeba constatam o avanço do desmatamento e da moradia irregular nos últimos anos

ELIANE JOSÉ

Algumas ações estão sendo colocadas em prática para controlar as ocupações e os loteamentos clandestinos em Taiaçupeba, a partir de encontros entre representantes do poder público municipal e a comunidade do distrito. De três anos para cá, moradores e lideranças observam a aceleração do desmatamento e da moradia ilegal num território rural e de preservação ambiental.

Localizado no limite de Mogi das Cruzes, Bertioga e Biritiba Mirim,Taiaçupeba abriga a Barragem do Rio Jundiaí, integrante do Sistema Produtor de Água da Região Metropolitana de São Paulo, e o Parque das Neblinas, uma reserva particular de propriedade da Suzano Papel e Celulose.

Pesquisas sobre a ocupação ilegal indicam a existência de 25 loteamentos irregulares, mapeados por órgãos estaduais, entre os bairros de São Sebastião e a Estrada da Vargem Grande.

Numa visita de secretários e servidores municipais ao Parque, as preocupações com a ocupação desordenada foram tratadas com representantes do Instituto Ecofuturo.

O assunto tem aparecido no noticiário há alguns anos, norteando fiscalizações e alertas a compradores, e algumas ações judiciais impetradas pela Prefeitura. A meta é ampliar o controle à prática que produz impactos ambientais e sociais.

A comunidade daquela região tem observado a aceleração das ocupações, entre 2012 e 2013 para cá, segundo adverte Paulo Groke, gerente de Sustentabilidade do Instituto Ecofuturo, que administra o Parque das Neblinas, e tem desenvolvido parcerias com a comunidade de Taiaçupeba.

“A nossa preocupação hoje tem sido para fora dos limites do Parque, onde há uma invasão de terrenos acelerada e agressiva. Por isso, estamos fazendo um trabalho de sensibilização ambiental, com moradores e proprietários de terrenos no entorno, para que sejam reduzidos os riscos das ocupações desordenadas”, diz.

No encontro com os secretários Mateus Sartori, de Cultura, e Daniel Teixeira de Lima, do Verde e do Meio Ambiente, voltou-se a falar sobre a “tolerância zero” com as invasões. O termo conhecido mundialmente por uma campanha iniciada pelo prefeito de Nova York, Rudolph Guiliane, contra o crime, foi usado pelo prefeito Marcus Melo (PSDB), em um encontro entre representantes da Prefeitura, Guarda Municipal e polícias Militar e Civil para tratar do assunto, algumas semanas atrás (leia mais nesta página).

Groke destaca que além da determinação do prefeito, de não tolerar essas invasões, o objetivo do grupo é “atuar ações de fiscalização e pressão contra invasores, mas também de desenvolver um trabalho de sensibilização ambiental, com os atores regionais, para que os riscos da atividade desordenada nesse entorno sejam reduzidos e também valorizar aspectos, como o turismo sustentável”.

A conscientização sobre o patrimônio ambiental do Distrito de Taiaçupeba tem ocorrido em programas com as visitas feitas por professores, estudantes e moradores do Parque das Neblinas.

UMC

Uma ferramenta importante para o combate a esse problema será o resultado de uma parceria firmada entre a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e o Instituto Ecofuturo. A instituição de ensino está realizando um levantamento sobre o desmatamento daquela região por meio de imagens aéreas.