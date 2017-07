Dise prende dois suspeitos de tráfico em Mogi em uma hora

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Na madrugada desta quinta-feira (20), policiais da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) detiveram por tráfico de drogas, o ajudante José Vitor Souza Carneiro, de 22 anos, na Rua Anita Costa Leite, no Mogi Moderno. Com ele, havia 557 cápsulas de cocaína, um revólver, de calibre 38, carregado com seis projéteis, anotações do tráfico e um celular e dois ‘rádios de telecomunicações’. O delegado titular Deodato Rodrigues Leite autuou José Vitor em flagrante.

Pouco antes, na noite desta quarta-feira, outra equipe da Dise capturou, na Rua Schwartzmann, em Braz Cubas, o gráfico Luiz Antônio Carvalho Toledo, de 30 anos, no momento em que ele pretendia fazer entrega de entorpecentes a um dono de ponto de venda de drogas.

A equipe encontrou em poder de Luiz uma porção de maconha e na casa dele, no Bairro do Socorro, 10 tabletes da mesma droga, no total de 3 quilos. O delegado Deodato Leite autuou em flagrante o acusado, apreendeu os entorpecentes e o Honda Civic que o acusado dirigia.