Discriminação ou incompetência?

José Arraes

Vou me propor ser indelicado ou vidraça.

Não sei, e tenho muitas dúvidas se essa ‘troupe’ que atualmente se anunciam escrevendo para os jornais, apresentadores de programas das televisões e das rádios, falantes de estatísticas em conferências com públicos alvos e seletivos, como fossem os guardiões das verdades e das moralidades se não são “a quinta essência” da democracia.

Já nos ensinava o mestre Olavo Câmara que a “sociologia é a ciência que estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade que formam uma sociedade”.

E não é o que se vê e nem o que se lê.

As querências são justificadas nos pseudos posicionamentos práticos de uma convivência comunitária supostamente estéril e inútil sem nenhuma participação efetiva para as modificações de cometimentos.

Se existiram gerações corruptas sempre existiu também a “lei dos mais fortes”, dos que “choram menos quem pode mais”, dos do “poder de mando” e dos abusos consentidos pelos dos de cargos governamentais, a propósito sempre do “faz o que mando” ou “manda quem pode e obedece quem tem juízo”.

O ex-presidente Lula certamente não é pior e nem melhor que nenhum dos administradores que passaram por Mogi, nem que dos que governaram São Paulo e, muito menos que o atual mandatário do País, e outros, se considerarmos, por exemplo, que a construção de Brasília nos anos 50/60 do século passado nos custaram todo o nosso limite de crédito à época, tomado à Inglaterra e vastamente distribuído às construtoras.

Se os arautos de hoje não estacionam em vaga prioritária, não ultrapassam em local proibido, não jogam lixo na rua, não cooptam aos privilégios, não furam filas, muitos fazem há muitos anos, sinal que ou os perfeitos escribas atuais vieram de gerações omissas e sem preceitos sociológicos ou falam desconexadamente a mercê do fôlego.









Não me eximo de responsabilidade, ao contrário, penalizo-me se bem que sempre me posicionei expressando-me individualmente a outros e aos governantes as minhas preferências, sem conotações partidárias.

Mas que o Lula não é o pior político de hoje, isto lá não é mesmo. Haja ver o que temos sentados nos gabinetes municipais, estaduais e federais. Duvido que sejam melhores que ele.

José Arraes é presidente do ICATI (Instituto Cultural e Ambiental Alto Tietê)