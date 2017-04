Diretoria do Sesi autoriza construção da unidade na Vila Natal

DESTAQUE

DARWIN VALENTE

A diretoria do Serviço Social da Indústria (Sesi) assinou, na semana passada, em São Paulo, a autorização para o início da construção do prédio que irá abrigar o futuro centro educacional de Mogi das Cruzes e receberá 768 alunos das unidades atualmente localizadas no Bairro de Vila Industrial e no Distrito de César de Souza.

Com isso, a empreiteira Nasman Engenharia, vencedora da licitação, terá prazo de 360 dias para concluir o projeto que prevê 23 mil m² de área construída num terreno que foi doado pela Prefeitura de Mogi, localizado na Avenida Coronel Cardoso Siqueira, na Vila Natal, proximidades do Condomínio Real Park.

Serão dois prédios. Um com dois andares e outro térreo, com uma área de convivência no centro, alinhados ao modelo arquitetônico adotado pelo Sesi desde 2007, quando a entidade começou a substituir os prédios antigos por mais de 100 escolas, de características muito mais modernas, em todo o Estado de São Paulo. A unidade de Mogi das Cruzes será similar à implantada em Ferraz de Vasconcelos, devendo receber alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, até o 3º ano do ensino médio. Os alunos do 1º ao 5º ano serão atendidos em tempo integral e ficarão na escola durante praticamente o dia todo.

O Sesi oferece ainda uma importante opção para seus alunos: a partir do 2º ano do ensino médio, os estudantes do período da manhã poderão optar por algum curso profissionalizante, a ser feito junto à Escola Senai Nami Jafet, à tarde. Isso abre caminho para que o aluno receba quase simultaneamente dois diplomas, do ensino médio e do curso profissionalizante, podendo buscar trabalho no mercado, ao mesmo tempo em que tem acesso à faculdade.

Tecnologia

Previsto para custar R$ 24 milhões, o futuro centro educacional receberá outros R$ 2,5 milhões de investimentos em móveis e equipamentos de tecnologia avançada, a serem instalados em salas de aula e nos laboratórios.

O projeto da nova escola prevê também a construção de uma quadra poliesportiva coberta, com vestiários e outros equipamentos, assim como um campo de futebol dotado de grama sintética, algo inédito em relação a outros projetos do Sesi no Estado.

Com biblioteca, dois laboratórios de Informática, sala de Ciências e Tecnologia, laboratórios de Física, Química e Biologia, os prédios abrigarão ainda 18 salas de aulas, espaços de vivências musical e teatral, além de acomodações especiais para diretores, professores e pessoal administrativo. Cada sala terá 33 modernos computadores, um para cada aluno e professor.

Os laboratórios também serão dotados de computadores específicos, devidamente programados para tais setores, assim como nas áreas dedicadas especificamente à Ciência e Tecnologia.









Pelo menos nove salas receberão lousas interativas, devidamente integradas aos equipamentos de informática disponíveis, garantindo plenas condições para que os professores possam explorar ao máximo os equipamentos didáticos durante as aulas.

Além de tudo isso, um dos prédios abrigará uma cozinha com capacidade para produzir alimentação para 320 alunos, simultaneamente. No setor externo, também haverá estacionamento para veículos de professores, alunos, funcionários e visitantes.

Em recente visita a Mogi das Cruzes, o diretor de Educação do Sesi, Fernando Carvalho, garantiu que o complexo educacional “será, sem dúvida, uma referência para Mogi das Cruzes”.

O comando do Sesi também buscou justificar o atraso que marcou o início da obra na Cidade, alegando demora na aprovação do projeto inicial, assim como na concorrência pública, afetada pelo grande número de empresas interessadas na obra, que surge em meio a uma grande crise econômica, com pouco serviço para o setor de construção.

Segundo Roberto Xavier Filho, diretor do CAT do Sesi de Braz Cubas, “a escola será de grande importância para a Cidade.

Espera

Apesar de o contrato com a empreiteira haver sido assinado pela direção do Sesi, até a manhã da última sexta-feira, ainda não havia qualquer movimento na área destinada à construção do futuro centro educacional, na Vila Natal. O terreno, que deverá ser aterrado para receber as obras, também irá abrigar, em breve, o canteiro de obras da Nasman Engenharia, com sede em Uberaba, no Estado de Minas Gerais.