Diretoria do Sesc visitará cinco áreas em Mogi

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Na próxima semana, representantes do Serviço Social do Comércio (Sesc) vêm a Mogi das Cruzes para vistoriar cinco áreas apontadas pela Prefeitura como viáveis para receber uma unidade do projeto. O Centro Esportivo do Socorro é apontado como um dos principais pontos por causa da localização privilegiada e ampla oferta de transporte público.

Ontem de manhã, o prefeito Marcus Melo (PSDB) confirmou que cinco áreas serão apresentadas ao Sesc. “Já temos um compromisso com o pessoal do Sesc na próxima semana, só falta definir data e horário. Prefiro que eles (representantes) vejam e falem qual o melhor. Eles pediram para que não sejam divulgados os endereços para que não tenha especulação imobiliária. Posso dizer que a Prefeitura indicou cinco locais com potencial. Eles procuram uma área com 30 mil metros quadrados (m²) e que seja próximo à rede de transporte público. Um dos locais que se enquadra neste perfil e que tem a nossa confiança é o Centro Esportivo do Socorro. Devo fazer a visita com os representantes na próxima semana”, disse.

A forma de repasse do terreno a ser escolhido ainda não foi definida e é tratada pela procuradoria jurídica da Administração Municipal. O Sesc não aceita cessão por prazo determinado. O repasse seria de forma definitiva. Ao que parece, os terrenos são todos da Prefeitura.

A abertura do Sesc ganhou apoio de movimentos na Cidade e motivou até mesmo uma Comissão Especial de Vereadores (CEV) na Câmara Municipal.