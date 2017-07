Diretoria Casa da Amizade

Silene

A presidente empossada para o biênio 2017/2018 da Casa da Amizade, Constança Lamim, e Sonia Maria Veneziani Ribeiro. (Foto: Elton Ishikawa)

Vilma Loducca, Sylvia Razel e Márcia Andere de Mello na reunião de transmissão e posse da nova diretoria da entidade. (Foto: Elton Ishikawa)

Annita Dutra de Oliveira e Silvia Schmidt entre as presenças da tarde. (Foto: Elton Ishikawa)

Ângela Perotti Rodrigues, Cice Muffo e Iara Miragaia Ribeiro prestigiando o chá festivo. (Foto: Elton Ishikawa)

Célia Cavalcante de Almeida e Eugênia Atuí pelo salão da Associação de Rotarianos. (Foto: ELton Ishikawa)

Cidinha Miranda e Lucila Rapetti também presentes ao encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Coquetel

Thales Talarico e o Arena Mix convidando para o coquetel de lançamento do novo espaço de eventos da Rua Cabo Diogo Oliver, que acontece logo mais às 19h30.

Festival

A Offer Importados está promovendo o seu Festival de Inverno que conta com várias ofertas e promoções especiais para esquentar a estação mais fria do ano. A Offer está aberta diariamente, a partir das 9 horas, na Avenida Capitão Manoel Rudge, 790 em Mogi e no Boulevard Vila Florida, na Estrada Santa Isabel, 1647, em Arujá.

Salão das Artes

Abertas até o próximo dia 14, as inscrições para o 4º Salão das Artes Plásticas de Mogi das Cruzes, que será realizado no período de 8 a 30 de novembro, no Centro Cultural, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, homenageando o artista plástico Idalício da Silva. As inscrições gratuitas poderão ser feitas no horário das 8h30 às 17h30, na Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes, na Rua Coronel Souza Franco, 993.

Leilão Virtual

O Instituto Projeto Neymar Jr., que atende 2.400 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, em seu complexo educacional e esportivo, na cidade de Praia Grande, promoveu em junho, o seu 1º leilão beneficente no Hotel Unique, em São Paulo, que foi prorrogado até o próximo dia 10, para arrecadar fundos para a instituição. O leilão, que já angariou cerca de 2,5 milhões de reais, acontece virtualmente pelo site leilao-neymarjr.superbid.net/ com inúmeros produtos doados por esportistas, artistas atletas e famosos. Os lotes variam entre R$ 300 e R$ 1,5 mil.

Nats 05

Ana Carolina de Castro e Abreu, Flávio Isaias Rodrigues, Fernando Cecin, Jair Salvarani Junior, Ana Carolina de Castro Abreu