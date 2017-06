Cartas

Se no plenário a lei das “Diretas já” for aprovada, novas eleições deverão ser realizadas em até 90 dias após a saída do presidente Temer. A nós brasileiros, “obrigados” a participar das eleições a cada dois anos, com um custo altíssimo aos cofres públicos, agora seremos obrigados por três anos seguidos? Por que não anteciparmos as eleições de 2018? Mataríamos várias cobras no mesmo pleito. Porque não precisamos retirar apenas o presidente, mas todo esse atual Congresso enrolado até a alma em corrupção e na Lava Jato. Diretas já, total e irrestrita! Que saiam senadores, deputados, presidente, etc! Duvido que nossos digníssimos políticos façam esse “sacrifício” de antecipação do pleito, mas para a população brasileira seria um alívio, porque esse atual Congresso já deu.

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br