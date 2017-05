Cartas

Em média, a cada dois dias, um PM é assassinado no Estado do Rio. Essa estatística sangrenta revela a falência da segurança publica. Dentro desse quadro caótico de violência por nós vivido existe uma população ordeira e trabalhadora, completamente apavorada porque não sabe quem será a próxima vítima. Enquanto isso, teóricos das leis (políticos, juristas, religiosos, etc), bem falantes, bem protegidos e bem instalados na sociedade, fazem demagogicamente discursos em favor de direitos humanos da bandidagem. Direitos humanos das vítimas não há quem defenda.

Marcelo de Lima Araújo

Mogi das Cruzes, Centro